Los sustitutos, al margen

Expectativa sobre fallo a recurso por impugnaciones

VALLADOLID.— Los tres candidatos a la diputación por el Primer Distrito Federal que fueron impugnados ante la sala regional con sede en Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ya tienen sustitutos registrados, de modo que será responsabilidad de cada uno de ellos y de su partido continuar con su campaña, en tanto el Trife no dicte sentencia sobre los procesos de impugnación que interpuso cada uno de ellos.

En su momento publicamos que luego de una impugnación que interpuso ante el Consejo Distrital del INE con sede en esta ciudad, encabezado por María Candelaria May Novelo en contra de las candidaturas a la diputación Federal por el Primer Distrito, la sala regional del Trife revocó las aspiraciones de Liborio Vidal Aguilar del PAN, de Alpha Tavera Escalante de Morena y de Jorge Canul Rubio por Movimiento Ciudadano.

Como se sabe, la denuncia se produjo luego que los tres candidatos no demostraron su autodescripción indígena, pues no tienen relación con los indígenas y eso derivó en la revocación de los aspirantes.

Héctor Espínola Gil, presidente ejecutor del Consejo del Primer Distrito Electoral del INE, comentó que en ese concejo ya se registró Sergio Enrique Chalé Cauich, cuya candidatura ya fue aprobada, en el caso de Movimiento Ciudadano, fue registrado Víctor Samuel Noh Bacab y por el partido Morena se registró Lizbeth Beatriz del Socorro Kantún Pompeyo, ambos lo hicieron en la ciudad de México.

Hasta el momento no se tiene informes que el Consejo General del INE en la ciudad de México haya aprobado las candidaturas.

A pesar de la revocación de las candidaturas de Liborio Vidal Aguilar del PAN, Alpha Tavera Escalante de Morena y Jorge Canul Rubio de Movimiento Ciudadano, se sabe que los tres continúan en campaña con la esperanza que el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial les devuelva su candidatura.

En ese sentido, Espínola Gil, comentó que es responsabilidad de cada uno de los tres aspirantes continuar o no su campaña política, pues en tanto el Trife no dicte sentencia sobre la impugnación que hicieron no existe alguna ley que se los impida.

Del mismo modo es responsabilidad de los partidos políticos que los postularon, pero el funcionario electoral comentó que no hay problema, pero en cuanto haya una sentencia las cosas podrían cambiar, de modo que solo hay que esperar, y al menos él dijo no saber la fecha en que sesionará el Trife para decidir lo que pasará con los tres aspirantes.

Mientras tanto, los tres sustitutos se están manteniendo al margen de las actividades de campaña que siguen haciendo los revocados.— Juan Antonio Osorio Osorno