Los taxistas de Valladolid, en situación crítica

Sin pasaje y no califican para recibir apoyos

VALLADOLID.— Desde hace mes y medio que los taxis colectivos y camiones urbanos no prestan el servicio en esta ciudad, porque es muy bajo el número de usuarios, además de que las principales calles del centro de la ciudad están cerradas, aunado a que los negocios no esenciales no dan servicio.

La afectación al servicio de taxis se empezó a sentir desde que se declaró la contingencia, pues el número de usuarios en las calles fue disminuyendo poco a poco, incluso se cerraron los paraderos de los taxis foráneos, de tal modo que los que prestan ese servicio no llegan a la ciudad, a excepción de los que vienen de las comisarías.

En la ciudad son pocos los taxis que se observan circular en las calles, pues la mayoría de los ruleteros están sin actividad, solo salen algunos, y los únicos puntos donde hay algo de movimiento es en los estacionamientos de los supermercados, donde tratan de buscar su turno para dar el servicio, pero ahí se reúnen muchos que en ocasiones no alcanza para todos.

Otro punto de encuentro es el mercado municipal, pero tampoco hay mucha gente, de modo que se pueden pasar hasta una hora para que salga uno y siga otro, así que su situación es difícil.

Sin embargo, en el caso de los taxis colectivos, que son alrededor de 40 en esta ciudad y que circulan por varias rutas, desde hace mes y medio que están sin actividad, dejando sus unidades estacionadas en sus respectivas casas.

Algunos de ellos dicen que no hay gente para llevar a ningún lado porque los usuarios casi no salen de sus casas por la contingencia que se está viviendo, además el centro de la ciudad está cerrado al tránsito vehicular, incluso los negocios permanecen cerrados y por tanto no tienen a quién dar el servicio.

No hay estudiantes

Aunado a esta situación, los estudiantes, que son sus principales usuarios, tampoco han regresado a las aulas y al parecer así seguirá, de modo que su situación económica será mucho más complicada y esperarán hasta agosto próximo para empezar a recuperar su economía.

Mientras tanto, manifiestan su preocupación porque no tienen recursos ni manera de sacar adelante a sus familias, incluso para los incentivos económicos que están entregando el gobierno estatal y federal ellos no califican para obtenerlos, de modo que están en un estado crítico.— Juan Antonio Osorio