Lote de playa en la mira

Reubicarían al Cetmar 17, por un complejo turístico

PROGRESO.— A casi cuatro décadas de establecerse en un terreno a la orilla de la playa de Yucalpetén, al final del playón poniente, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) 17 Felipe Carrillo Puerto sería reubicado y su lote de seis hectáreas sería para que el gobierno del Estado haga un proyecto turístico en la zona, donde se rehabilitaría un hotel.

A cambio del terreno, el gobierno estatal construiría un edificio nuevo y moderno para el Cetmar cerca del Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP), a un lado del libramiento a Chicxulub.

El Cetmar colinda al Poniente con la marina turística Yucalpetén, donde también se ubica el exhotel Fiesta Inn; al Oriente colinda con el playón poniente y al Norte, con extensa playa.

Se dice que se tiene el plan de hacer un trueque de terrenos: el del Cetmar para un proyecto turístico y otro amplio para construir un edificio moderno y con todos los servicios y talleres con que ahora cuenta esa escuela.

Del proyecto de reubicar el Cetmar no hay información oficial, pero el alcalde Julián Zacarías Curi, preguntado sobre esas versiones, dijo que “hay algo vago, pero no se sabe mucho y no creo que valga la pena publicarla”.

Carlos Andrés León Alemán, director del Cetmar y maestro en ciencias, a su vez se muestra un poco sorprendido con la presunta reubicación de la escuela.

Al respecto, dijo que oficialmente no le han notificado nada.

Indicó que Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), visitó Yucatán y al parecer se reunió con el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Le pidieron datos

Luego de esa visita le pidieron información del Cetmar, como superficie del lote, cuántos edificios, las condiciones en que están y número de alumnos, docentes y personal administrativo.

Proporcionó los datos, pero aún no le informan oficialmente qué planes hay para la escuela, que dirige desde hace ocho años.

El Cetmar comenzó a funcionar en septiembre de 1981 en el lote de seis hectáreas, tiene 17 edificios, 16 aulas, centro de cómputo, oficinas administrativas, sala audiovisual, biblioteca, dos módulos de baños, tres laboratorios (química, biología y física), talleres de mecánica naval, preparación de alimentos y bebidas, refrigeración y climatización, acuacultura y producción industrial de alimentos.

Su plantilla escolar es de 563 alumnos, quienes son de esta ciudad, comisarías de Chicxulub, Chelem, Chuburná, Flamboyanes, Mérida, Telchac y Las Coloradas (comisaría de Río Lagartos).

Cuenta con 38 profesores y 29 administrativos.

Imparte las carreras de mecánica naval, refrigeración y climatización, acuacultura, alimentos y bebidas, administración de recursos humanos y mecatrónica.

León Alemán indicó que los edificios del Cetmar ya están antiguos.

Recordó que cuando azotó el huracán “Gilberto” en septiembre de 1988, el mar llegó hasta los techos de los edificios.

Debido a que el Cetmar está a la orilla del mar, las instalaciones están a merced de los temporales, se inundan cuando hay crecientes marinas y mal tiempo.

Sobre una probable reubicación, León Alemán dijo que podría ser benéfica para el Cetmar, pero hay que ver dónde quedaría, por consideración a los alumnos que acuden al colegio que son de esta ciudad y las comisarías.— Gabino Tzec Valle

Yucalpetén Cetmar 17

Código del bien inmueble

97320 es el Código Postal con que el plantel está asentado en la Lista de Bienes Inmuebles de la SEP, con el código 11-615-36.

Valor de la propiedad

39.8 millones de pesos es el “valor en libros” del Cetmar 17 asentado en esa lista que fue parte de la Cuenta Pública de 2016, según cuentapublica.hacienda.gob.mx.— Flor Estrella Santana