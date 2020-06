Luego de la Ley Seca, ahora es más caro el alcohol en municipios

Los expendios abren con nueva lista de precios

La venta de bebidas alcohólicas se reanudó en poblaciones como Valladolid, Tizimín y Hunucmá, aunque con nuevos precios en el caso de las dos primeras ciudades, como habían anticipado algunos consumidores.

En el caso de Valladolid, los negocios del ramo comenzaron a vender bajo el nuevo esquema de servicio a domicilio y para ello tuvieron que solicitar personas que quisieran hacer la entrega de los pedidos, aunque su paga sería únicamente de las propinas que reciban.

En el caso de las tiendas de conveniencia no venden el producto porque no han recibido órdenes para hacerlo y porque no tienen personal que se haga cargo de las entregas.

En Tizimín también se encareció el producto y en muchos establecimientos se reportó escasez del producto.

La encargada de un establecimiento dijo que sí hubo aumento, aunque “no tanto” como pagaban los consumidores en los clandestinos.— Megamedia