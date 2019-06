“Lunares” en centro de abasto municipal

En Valladolid hay quejas por labor con aguas negras

VALLADOLID.— La recolección matutina de aguas negras en el mercado municipal causa molestia a locatarios, principalmente a los que expenden alimentos, ya que los malos olores ahuyentan a los clientes.

Javier Fernández Arzápalo, expresidente de la Unión de Abastecedores del mercado, manifestó que personal del Ayuntamiento acude por las mañana a sacar en tambos las aguas negras de las fosas sépticas, cuyos malos olores afectan a los comensales que acuden a desayunar a temprana hora.

Añadió que ya se les hizo la observación de que no es un horario adecuado para recolectar aguas negras y se les sugirió por las noches, cuando no se afectaría a nadie, pero no hacen caso.

Fernández Arzápalo comentó que de manera constante se rebosan las trampas que están dentro del mercado, por donde sale agua apestosa. Se les dice a los responsables del lugar y acuden a resolverlo, admite, “pero el caso es evitar que siga ocurriendo ese problema”.

También señaló que el mercado requiere mantenimiento en todo el edificio y que incluso “ya resulta pequeño para la cantidad de gente que acude todos los días”.

Otro pendiente, dijo, es un proyecto de desalojar los vehículos que los locatarios estacionan en la periferia, a fin de dejar los espacios para los clientes, ya que mucha gente se retira al no haber espacio para dejar su vehículo, y así hay “ventas que se están perdiendo”.— Juan Osorio