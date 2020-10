Madre de familia de Umán acusa abuso de oficiales

UMÁN.— Dalia Margarita Uc Poot, de 25 años de edad, denuncia públicamente que policías municipales incurrieron en el delito penal de abuso de autoridad porque, afirma, detuvieron al esposo de ella sin causa legal.

La mujer, quien cursa un embarazo de cinco meses, también denuncia que ella misma y su hijo menor de edad fueron agredidos físicamente por los agentes.

“El domingo mi esposo, Juan José Pech López, de 27 años de edad; mi hijo y yo fuimos a cargar gasolina, y al estar regresando en la carretera Umán-Oxholón, a la altura del juzgado, fuimos interceptados por una patrulla”, narra.

Los hacen caminar

“La verdad, (los oficiales) nos estaban pidiendo para los refrescos, pero como no accedimos detuvieron a mi esposo; cuando intentamos impedirlo nos empujaron, incluso se llevaron el mototaxi y tuvimos que regresar caminando a la casa”, relata.

“Lo peor de todo es que desde que lo detuvieron no he podido hablar con él, ni mucho menos darle sus medicamentos, ya que es hipertenso y tiene problemas con su coagulación; ya fueron varios familiares y hasta ahora nos dicen que está detenido por faltarles el respeto a los policías, a otros les dijeron que por hacer sus necesidades en la vía pública, pero no nos dicen la verdadera razón de su detención, ni cuándo sale.

“Ya hablamos a (la Comisión de) Derechos Humanos (de Yucatán), pero no se han comunicado con nosotros, lo que queremos es que salga y nos devuelvan el mototaxi”, expresa Dalia Uc.

Versión oficial

Al respecto, Joel Xool, jefe de la Policía, señala que varias personas habían reportado que un mototaxi rojo había estado merodeando por varias colonias.

Afirma que al ver un mototaxi rojo se le pidió al conductor que se detenga para una revisión de rutina, pero ellos (los tripulantes de la moto adaptada) se alteraron y agredieron a los policías.

Por ese motivo, dice, se detuvo al conductor y se decomisó el vehículo.

Asimismo, señala que el castigo en estos casos es una detención de 24 a 36 horas, y sin denuncia no puede estar más tiempo detenido y que por ese motivo ayer mismo saldría de la cárcel municipal.— Carolina Uc Quintal