Madre llega a casa y encuentra a su hijo sin vida en Espita

ESPITA.- Un momento amargo vivió una madre que al llegar a casa encuentra a su hijo sin vida, en hechos registrados esta mañana en la casa ubicada en la calle 16 entre 17 y 17-A de este municipio.

De acuerdo a información oficial, María Mazún Chi, de 53 años, llegó a su casa a las 7:30 de la mañana y decidió ir al cuarto de su hijo, Francisco Javier Dzul Mazún (31), suponiendo que no se había levantado. No obstante, lo encontró suspendido de la hamaca, por lo que de inmediato llamó a la policía, quienes solo pudieron conformar que el joven ya no contaba con signos vitales.

Inconformidad por una tardanza

Más tarde arribaron al predio los elementos del Ministerio Público, quienes tuvieron algunos problemas para ingresar al domicilio, ya que la familia consideró que se tardaron demasiado en llegar por el cuerpo del infortunado.

Trascendió que viajaron desde Mérida hasta municipio, pues existe personal de esta dependencia con sede en Tizimín, que se encuentra de incapacidad.