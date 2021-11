Maestros en Yucatán piden segunda dosis de vacuna anticovid

El Gremio Nacional de los Trabajadores de la Educación (GNTE) en Yucatán solicitó al Gobierno Federal la aplicación de una segunda dosis de la vacuna CanSino a todos los maestros y el personal que labora en las escuelas, antes de que se programe un regreso presencial al 100 por ciento a las aulas de los estudiantes de nivel básico, según ha anunciado la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Javier Pacab Santana, secretario de asuntos jurídicos de la organización magisterial advirtió del riesgo de programar el regreso total a las aulas de los alumnos a partir de este mes de noviembre, ya que en algunos planteles todavía no se cumplen con las condiciones necesarias para tener a todos en un mismo salón, además de que no se han restablecido todos los servicios básicos.

"En opinión del sindicato, no estamos preparados para el regreso total. El Gobierno Federal no ha podido cumplir con la distribución de los insumos necesarios para las escuelas, por ello consideramos que por ahora, debemos seguir como estamos", mencionó.

El profesor Pacab Santana expuso que se han presentado algunos contagios de alumnos o de trabajadores de las escuelas, las cuales han tenido que cerrar de forma temporal sus aulas, de acuerdo con lo que establece el protocolo del "Regreso seguro a clases".

"No estamos preparados para el regreso total de los alumnos, aún cuando se diga que será de forma escalonada, donde unos asisten a la semana y luego los siguientes, pues cada grupo tiene en promedio 40 alumnos por cada salón", aseveró.

El líder del GNTE en la entidad indicó que el escenario ideal sería que primero todos los estudiantes estén vacunados y que los profesores reciban la segunda dosis ya que se ha confirmado que es necesario reforzar la vacuna CanSino, que se aplicó a los trabajadores de la educación hace algunos meses.

"Todos los maestros estamos vacunados, pero eso no es una garantía de que no nos vamos a enfermar de gravedad, lo primero es que el Gobierno Federal cumpla con esta protección y que los alumnos tengan completas su vacunas.

A partir de esto, ya se puede pensar en un retorno seguro a las aulas", sentenció. Consideró por tanto que urge acelerar el proceso de vacunación en todos los estudiantes y la segunda dosis para los maestros, con lo que ya se podría construir mejor una estrategia y los protocolos, pues hasta la fecha la SEP no ha determinado de manera homogénea las condiciones para la atención de los alumnos.

Subrayó también que los docentes todavía mantienen comunicación a distancia con los alumnos que no han decidido acudir a las aulas, a través de aplicaciones tecnológicas y por medio de los teléfonos celulares, aunque el protocolo establece que deben ser los padres de familia quienes deberían asistir a las escuelas por las guías de los alumnos.