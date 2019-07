“Mal día” de crucero

Decepciona barco que temprano y de EE.UU. llegó

PROGRESO.— Malo resultó el tercer crucero de la semana, pues pocos pasajeros del “Enchantment of the Seas”, que llegó directo de Galveston, Texas, se quedaron en esta ciudad y los prestadores de servicios, vendedores y artesanos externaron su desaliento.

Además, llegaron pocos paseantes nacionales al comenzar oficialmente las vacaciones de verano y la operación de vigilancia por mar, playa, ciudad y carreteras, que se realizará hasta el domingo 25 de agosto, cuando concluyen las vacaciones.

El “Enchantment of the Seas” es operado por la naviera Royal Caribean y mide 301.36 metros de eslora.

Antes del amanecer

Ayer llegó temprano con 2,967 pasajeros. Aún no salía el sol cuando fondeó en la boya de recalada, donde lo abordó un piloto de puerto para las maniobras de atraque en la terminal de cruceros, donde atracó a las 6 de la mañana.

El crucero permaneció 10 horas atracado en el puerto, a las 4 de la tarde zarpó con destino a Cozumel.

A las 7 de mañana comenzaron a desembarcar los pasajeros para su traslado a las zonas arqueológicas.

Cuando un crucero llega muy temprano, como el “Enchantment of the Seas”, para los vendedores, artesanos, tour operadores, y meseros de palapas y restaurantes del puerto no resulta una buena jornada turística porque no hay consumo de bebidas alcohólicas y alimentos.

Cuando el “Enchantment of the Seas” atracó en la terminal de cruceros, en la playa del malecón aún no instalaban mesas, sombrillas, camastros, módulos para masajes.

Tampoco habían llegado los prestadores de servicios náuticos y en el tianguis artesanal ningún puesto se había instalado.

Sin embargo, según comentarios de prestadores de servicios, de poco sirvió que el crucero arribe temprano pues solo unos 200 pasajeros visitaron el puerto.

La mayoría se quedó en el barco y se reservaron para gastar sus dólares en Cozumel. Una parte de los turistas fue trasladada a las zonas arqueológicas.

Verónica Díaz, vendedora de artesanías en el tianguis artesanal, dijo que el “Enchantment of the Seas” resultó un mal día de crucero, a pesar que llegó temprano y directo de Estados Unidos, no dejó derrama económica, ni ventas, y muchos artesanos optaron por cerrar sus puestos y retirarse porque solo estaban perdiendo su tiempo.— Gabino Tzec Valle