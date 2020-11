Malecones y vías anegadas en los puertos yucatecos por ''Eta''

TIZIMÍN.— A su paso por el Canal de Yucatán, la tormenta tropical “Eta” ocasionó afectaciones en los puertos yucatecos desde la región oriente y hasta Progreso, principalmente con marejadas que hicieron que, en el caso particular de Río Lagartos, las olas rebasen los límites del malecón se inunden las calles aledañas y la avenida principal.

El restaurantero Heysler Pacheco Alcocer indicó que es normal que se registre este fenómeno cuando se avecina un “norte”, pero en esta ocasión fue de mayor intensidad debido a que la tormenta pasó frente a este puerto y por eso la creciente alcanzó hasta calles de la avenida.

Por la tarde, el agua empezó a regresar a su cauce normal, es decir, que las inundaciones fueron por unas cuantas horas sin registrar daños mayores debido a que los pescadores toman sus medidas de prevención asegurando sus embarcaciones.

La acumulación de agua en calles aledañas al malecón alcanzó en algunos sitios hasta 30 centímetros, pero no representó riesgo para el tránsito vehicular con sus respectivas precauciones al circular por esas zonas.

En el puerto de San Felipe las marejadas también se dejaron sentir y causaron la salida del agua del río a las calles, pero en menores niveles que en Río Lagartos, según confirmaron los pescadores, los que de igual manera subieron a lugares seguros sus embarcaciones.

En El Cuyo la zona de abrigo en donde los hombres de mar resguardan sus embarcaciones, el agua no aumentó de nivel y únicamente se registraron lluvias durante la madrugada dejando calles inundadas, pero sin daños en viviendas y lanchas.

Las precipitaciones se dejaron sentir en estos puertos desde la medianoche del lunes y al amanecer ya se notaban sus efectos, pero poco a poco regresa a la normalidad.

Es decir, que estas inundaciones no les preocupa tanto a los porteños como el hecho de no poder salir a laborar y buscar el sustento de sus familias, y es que no solo los dedicados a la pesca se ven afectados por los fenómenos hidrometeorológicos, sino también los prestadores de servicio turísticos.

Lo anterior, debido a que al cerrase los puertos a la navegación, ya no pueden ofrecer los paquetes de paseos en lancha y únicamente pueden transportar a los turistas a la zona en donde puedan ver las especies de aves que habitan en esta región.

En Progreso, el mar invadió las calles del oriente del malecón y obligó a pescadores a poner a salvo sus lanchas.— ISAURO CHI DÍAZ / Megamedia

página 13

Sucesos de Policía

Tres suicidios en un día

Tres suicidios enlutan a familias de Maxcanú, Kanasín (foto) y Cantamayec: eran dos hombres y una octogenaria. [11]