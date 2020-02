Malestar en Chikindzonot: no atienden falta de agua

Familias reportan desabasto desde hace semanas

CHIKINDZONOT.— En este municipio crece el malestar contra las autoridades municipales encabezadas por el alcalde José Domingo Chan Chuc, ya que desde hace varias semanas no atienden la escasez de agua potable en la población.

Explican que de las cuatro bombas extractoras solamente funcionan dos, y el vital líquido llega a cuentagotas a las tomas domiciliarias.

Lamentan que Chan Chuc no les cumpla a los habitante en materia de servicios básicos. El supuesto argumento que dan las autoridades para no resolver el problema de la escasez de agua es no contar con recursos económicos para reparar las dos bombas descompuestas, ubicadas en la calle 22 entre 13 y 11 y a un costado de la avenida que va al Colegio de Bachilleres (Cobay).

Actualmente el agua llega a cuentagotas en los hogares de las familias del municipio mayahablante y temen que el problema no se atienda para la época de altas temperaturas.

Aseguran que tienen que gastar de más para comprar botellones de agua.— José Candelario Pech Ku

Síguenos en Google Noticias