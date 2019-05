Mamás, sin festival por no pagar cuota de $75

Condicionan el festejo en plantel de Sacalum

SACALUM.— Decenas de madres de familia de la escuela primaria “Aquiles Serdán”, se quedaron sin festejo del Día de la Madre por no pagar una cuota voluntaria anual de 75 pesos, según denunciaron afectadas.

Las quejosas indicaron que se les negó el acceso al plantel para el festival que se realizó ayer jueves por no cubrir dicho pago.

Incluso, las madres de familia inconformes planean una manifestación contra la dirección y maestros.

Señalaron que las mamás que no cubrieron esa aportación no recibieron un pase para el evento junto con sus hijos.

Reacciones

Hubo varias mamás que al conocer la decisión de los docentes, de negarles la entrada, se retiraron con sus hijos; otras prefirieron no acudir al plantel. “En cursos anteriores la cuota era de $25 e incluso hubo ciclos escolares en los que nadie pagaba nada y todos participan en el festival”, señalaron.

Mercedes May Valle, directora del colegió, aclaró que las madres de familia que no ingresaron al festival fue por un acuerdo que se tomó en una reunión general, en la que se acordó que quienes no cubran la cuota no participarían en la actividad.

“En octubre pasado se planteó el pago de 25 pesos durante tres meses, para mejoras en las instalaciones del plantel. En esa misma junta, la sociedad de padres de familia y tutores se determinó que los que no cubran el pago voluntario no participarían en el festival y la propuesta fue aceptada”, abundó.

La directora precisó que fueron poco menos de 30 mamás que no ingresaron al festival. “Se repartieron alrededor de 211 invitaciones al festival, de un total de 238”, dijo.— Sergio Iván Chi Chi