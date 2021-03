Mañana vacunan a los extranjeros en Progreso

Queja: no les dan carta de vecindad a adultos mayores

PROGRESO.— Los extranjeros y navales que tienen 60 años o más y residen en este municipio serán vacunados mañana jueves, a partir de las 4 de la tarde, cuando se acabe de vacunar a los adultos mayores del municipio, informaron servidores de la nación a dos canadienses que ayer fueron a la escuela secundaria Carlos Marx a preguntar cuándo les vacunan.

Les indicaron que deben presentar su pasaporte y la documentación que acredite que residen en Progreso para que los vacunen.

El lunes y ayer, en ese colegio y el Centro de Salud, las sedes de la vacunación contra el Covid-19, no se inyectó a temporadistas y otros adultos mayores que no tienen credencial del INE de esta ciudad y comisarías.

Los servidores de la nación que controlan la entrada en la escuela les dicen que solo a progreseños se vacuna.

En el municipio residen canadienses, estadounidenses y europeos; la mayoría es adulto mayor. Algunos viven todo el año en Progreso, otros por largas temporadas y solo visitan unas semanas a sus familiares en Canadá.

Ayer, meridanos acudieron a Palacio Municipal para pedir una carta de vecindad porque insisten en que los vacunen porque viven en este puerto, pero su credencial del INE es de Mérida.

No obstante, en los módulos de vacunación no aceptan la carta de vecindad y la Comuna no la expide.

En protesta, Jorge Ruiz Ávila, de 68 años, exhibió en Palacio Municipal una pancarta que dice: “La carta de vecindad es un derecho, no una dádiva política”.

Molesto, mostró su credencial del INE con domicilio en Progreso y dijo que vive con su esposa, Aída Peralta Díaz, de 64 años, en este puerto desde hace cinco años, pero ella por tener una discapacidad no había hecho el cambio de domicilio en su credencial del INE con domicilio en Ciudad de México.

“Es una discriminación del Ayuntamiento, nos negaron la carta de vecindad y a mi esposa no la vacunaron”, dijo.

Otra persona que no dijo su nombre indicó que acudió al Palacio a solicitar cartas de vecindad para sus abuelos que vivían en Ciudad de México y trajo a vivir al puerto desde hace varios meses, debido a que no los vacunaron.— G.T.V.