Mandan a ediles a la Umaip

El presidente de Izamal les niega la cuenta pública

IZAMAL.— En franco violación a la Ley de Gobierno de los Municipios de Yucatán, que establece que es facultad de los regidores “recibir los documentos referentes a la cuenta pública municipal, en un plazo previo de tres días anteriores, a la celebración de la sesión de análisis y aprobación de la cuenta pública”, a los cuatro ediles de oposición se les negó la cuenta municipal de septiembre y se les envió a solicitarla a la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública (Umaip).

El Cabildo, conformado por siete ediles del PRI y cuatro de oposición, sesionó anteanoche jueves en Palacio y aprobó, por mayoría de votos priistas, la cuenta de septiembre, la primera del Ayuntamiento 2021-2024, que encabeza el dos veces alcalde Warnel May Escobar.

La sesión edilicia se inició a las 8:35 p.m., media hora después de lo programado.

Según los regidores de oposición, May Escobar no les dio una explicación que justifique por qué no se les entregó la cuenta pública para revisar tres días antes de la sesión de Cabildo.

Indicaron que en la sesión solo se leyó el estado de cuenta de septiembre y no les permitieron ver el documento ni tomar fotografías.

“’Lo que se requiera lo pueden pedir a la Umaip; es la instancia que les podrá entregar lo que quieran solicitar’ es lo que nos respondieron por el alcalde”, indicaron los inconformes.

Los ediles de oposición indicaron que se preguntan si el nuevo impulso para Izamal que prometió el alcalde es el de ocultar la cuenta pública y privilegiar las dudas sobre el mal manejo de los recursos que llegan para la cabecera y sus cinco comisarías.

Los regidores de oposición son Andrea Naylu Sánchez Granados, Rosa María Interián Cauich, Miguel Ángel Ruiz Canul, del PAN, y Érik Manuel Lugo Morales, de Morena.

Señalaron que estos días analizarán la situación del municipio para informar a la ciudadanía las irregularidades de la cuenta pública.— José Candelario Pech Ku