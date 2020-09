Mantiene su lucha por la verdad detrás de la muerte de su esposo en Peto

PETO.- Este martes se cumplen cinco meses del presunto homicidio de Ronald Richmond Díaz, cuyo cuerpo se encontró colgado de un árbol en la vera de la carretera Xoy-Chacsikin el pasado 8 de abril.

Como se ha informado, Deimy Dzul Matus -esposa del fallecido- lleva varios meses buscando el apoyo de las autoridades para dar con el o los responsables del fallecimiento de su esposo, pero el caso está estancado.

El pasado 13 de junio, la mujer asistió a una audiencia en el Palacio de Gobierno, donde le ofrecieron ayudarla para agilizar las investigaciones, pero eso no sucedió. Dice que no se volvieron a comunicar con ella.

Cuenta que la reunión con el gobernador Mauricio Vila Dosal se dio luego de una gira de éste por la villa. En ese encuentro incluso le pidió a través de un documento que la ayudara para que la Fiscalía agilizara el proceso de investigación.

"Le explique que las investigaciones no avanzaban y no se ha hecho el tercer peritaje para esclarecer el asesinato de mi esposo. Se comprometieron a ayudarme y me dijeron que van a ver que se agilice todo, pero no se volvieron a comunicar conmigo".