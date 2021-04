Maraña en las candidaturas

Dudas sobre la actual militancia de los aspirantes

VALLADOLID.— Luego de seis días de campaña sale a relucir el “sheck” que se registra en la política, en la que varios simpatizantes de determinados partidos se cambiaron de bandera, lo que causa confusión a los electores, pues muchos de ellos aún no se deciden por quién votar en la próxima elección del 6 de junio.

En el caso del PAN, muchos simpatizantes, incluso actores activos como la actual regidora Geidy Che Dzib, plurinominal por el blanquiazul, se sumó junto con su familia a Morena, incluso el exregidor Rafael Euán Cen, quien ahora es candidato a edil por el partido en el poder.

Muchos de los que fueron parte de Morena desde sus inicios hace poco más de cinco años, como la profesora Didia Mendoza Arzápalo, ahora candidata a la alcaldía por el PVEM, y “se llevó” a varios de sus compañeros como es el caso de Felipe Arjona y Germán Fernández Heredia, solo por mencionar algunos.

En el caso del PRI, varios ex funcionarios municipales se fueron al partido Movimiento Ciudadano, en apoyo del ahora candidato Luis Jorge Ontiveros Alcocer, pero también otros como el ex candidato priista a la alcaldía, Leonel Escalante Aguilar, y el ex presidente del Comité Municipal de ese partido Roberto Vera, se fueron al PAN para apoyar la candidatura de Liborio Vidal Aguilar, aspirante a la diputación por el I Distrito Electoral Federal.

Homero Novelo Burgos, estuvo en mancuerna con Alfredo Fernández Arceo ex candidato del PVEM, pero ahora es aspirante a ese puesto, pero por Morena, mientras que su ex compañero es aspirante a la alcaldía pero por el PAN y Nueva Alianza.

En fin todo es un revoltijo, en el que son notorias las diferencias internas, sobre todo en el PAN, ya que el candidato a la alcaldía, Alfredo Fernández Arceo, al menos hasta el momento no se le ve en el grupo que camina por las calles con la gente de Luis Fernández Vidal y de Liborio Vidal Aguilar, aspirantes a la diputación local por el XI Distrito y el Federal, respectivamente.

Otro de los aspectos que se han detectado en esta contienda electoral, es que los aspirantes a la alcaldía de Tinum, Natalia Mis Mex; de Temozón, Carlos Kuyoc, y de Chemax, Lucio Balam Herrera, no solicitaron licencia para hacer campaña, de modo que lo están haciendo en funciones, aunque la ley no los obliga a pedirla.

Sin embargo existe la suspicacia de que podrían gastar dinero público, pero hasta el momento no se tienen reportes de alguna denuncia ante alguna autoridad sobre el asunto.— Juan Antonio Osorio Osorno

Violencia electoral Postura de Morena

El presidente estatal de Morena se pronunció anteayer sobre agresión en Chemax.

Cualquier tipo de violencia

En el partido Movimiento Regeneración Nacional condenan cualquier tipo de violencia contra cualquier ciudadano, sea o no militante, según señaló su dirigente estatal, Mario Mex Albornoz.

Agresión en Chemax

El líder partidista se refirió a las agresiones que simpatizantes del candidato morenista en Chemax habrían cometido contra un hombre de la tercera edad.

Ofrece investigación

Mex ofreció que harían una investigación interna y llamó a sus candidatas y candidatos a no incurrir en la violencia.

Condena

“Nosotros condenamos todo tipo de violencia contra cualquier ciudadano, sea o no militante, y es condenable cualquier acción contra una persona que haya puesto una impugnación, se tiene que investigar”, afirmó.

Denuncia

El pasado domingo informamos que en los primeros minutos del día anterior se presentó, ante la Fiscalía General del Estado, la primera demanda por motivos políticos en el presente proceso electoral.

Contra septuagenario

Se trató de una presunta agresión verbal y física contra el septuagenario Ponciano Poot Balam, uno de los fundadores de Morena en Chemax.