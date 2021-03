Marcha feminista en Tizimín por el Día de la Mujer

TIZIMÍN, Yucatán.- Más de 30 mujeres participaron está noche en una marcha feminista en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.

Alrededor de las 7:30 de la noche se dieron cita frente al Palacio Municipal y minutos después partieron con cárteles en mano recorriendo las calles céntricas de la ciudad.

“La policía no me cuida, me cuidan mis amigas, el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas”, “vivas se las llevaron, vivas las queremos”, “ni una asesinada más” así como “el patriarcado se va a caer y el feminismo va a vencer” fueron parte de las expresiones que gritaban durante su manifestación.