Marcha por la lactancia

Mujeres de Peto defienden derecho en calles de la villa

PETO.— Con la finalidad de crear conciencia sobre la importancia de la lactancia materna, desde hace unos días se realizan diferentes actividades en la población y ayer tuvo lugar una marcha por las principales calles de la villa para promover esta práctica y dar a conocer los beneficios que ofrece a los bebés.

El recorrido se inició frente a las instalaciones del DIF Municipal y participaron cientos de mujeres.

La actividad fue organizada por el Centro de Salud en coordinación con las autoridades del municipio.

Con carteles en mano, las participantes destacaron la importancia de la leche materna, “que es el mejor alimento para un bebé; los ayuda a crecer sanos al generar anticuerpos que los protegerán contra las enfermedades”.

El recorrido finalizó en la terraza municipal, donde se ofreció una plática a las mujeres. A la cabeza del numeroso contingente iban la presidenta del DIF Municipal, Wendy Domínguez Carrillo, y la directora del Centro de Salud, Rosa Alcocer Villanueva.

A favor

“La leche me alimenta, la leche me arropa… me consuela, me llena, es perfecta”, se pudo leer en los carteles que portaban las mujeres.

Hace unos días, una nutrióloga del Centro de Salud impartió un curso sobre la técnica correcta de la lactancia.

Ya en la terraza municipal se habló de la importancia de promover la lactancia materna, y, sobre todo, que la mujer defienda el derecho de alimentar de manera correcta a sus hijos.

Se indicó que la leche materna es una bendición, ya que, además de la protección que brinda a los pequeños, es importante para el crecimiento en los primeros años de vida.

“El hecho de que una mujer trabaje no es impedimento para que pueda alimentar a sus hijos con leche materna”, se enfatizó.

Indicaron que ahora que se busca el empoderamiento de las mujeres, es necesario que toda la familia las apoye.

A las presentes se les exhortó a defender los espacios para que puedan amamantar a sus hijos, pues es su derecho y se les debe respetar.

“La leche materna es el alimento ideal para el desarrollo de los niños y ningún tipo de producto podrá igualarla”, dijeron.— MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA