''Marco'', próximo a ser huracán, atraviesa el Canal de Yucatán

La tormenta tropical “Marco” se encontraba esta tarde a 85 kilómetros de la punta occidental de Cuba y a 150 kilómetros de Cancún, atravesando la parte central del Canal de Yucatán.

Según Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán, el ciclón pasó más lejos de lo esperados de la costa de la Península de Yucatán.

Aunque el centro de la tormenta no tocó tierra peninsular, el manto nuboso sí causará lluvias más fuertes en la parte noreste y oriente del estado de Yucatán.

El meteorólogo del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológico Extremos de la Uady explicó que la tormenta “Marco” tiene vientos de 100 kilómetros por hora con rachas más fuertes. Se mantiene con movimiento al norte noroeste a 19 kilómetros.

Sería huracán hoy mismo

"Aquí lo importante es que vamos a tener movimiento norte noreste durante el día de hoy, va a pasar el Canal de Yucatán y va a ingresar al Golfo de México; sin embargo se espera que se fortalezca y hoy mismo se convierta en huracán categoría 1 en la escala Saffir Simpson", explicó el especialista.

Se está regenerando muy rápido y su cruce por el canal de Yucatán será lo más cerca que esté de la Península, agregó Vázquez Montalvo.

La alerta está vigente desde Cancún hasta Dzilam Bravo por parte de las autoridades federales, aunque las autoridades estatales tienen puesto en alerta amarilla al noreste, oriente y sureste del estado. En alerta verde al centro y sur del estado y alerta azul al occidente y suroeste del estado. Mérida esta alerta Azul, explicó.

Te puede interesar: Tormenta ''Marco'': alerta amarilla para el oriente de Yucatán

Por efectos de la tormenta tropical se esperan para mañana marejadas en la costa, "porque vamos a quedar en la parte de atrás del ciclón". Añadió que lo que se esperan son lluvias, que serán más fuertes en la zona pegada al sistema, que es la región noreste del estado y la de oriente.

Para el resto del Estado el pronóstico es de lluvias durante el día con rachas de viento, para hoy por la tarde noche y mañana domingo todo el día prácticamente.

Para Mérida se esperan lapsos de lluvia, chubascos moderados a fuertes hoy y mañana por la “la colita” del ciclón.

¿Habrá choque de tormentas?

¿Pueden chocar las tormentas "Marco" y "Laura"? Según el meteorólogo no habría choque ya que mañana domingo “Marco” ya estará al norte de Yucatán o al centro del Golfo de México y deberá irse sobre Texas o Lousiana; aún no se sabe la ruta. "Laura" estará llegando a la zona hasta el miércoles y no alcanzará a "Marco", porque está viniendo atrás.

¿Qué pasaría en el hipotético caso que se llegaran a encontrar? La más grande absorberá a la de menos fuerza, es lo que sucede cuando se encuentran dos ciclones y hasta ahora las más grande es “Marco”.

Reiteró que cuando “Laura” trate de amenazar, ya “Marco” habrá entrado al sur de los Estados Unidos.

Pendientes de "Laura"

El meteorólogo Juan Vázquez expuso que hay que estar pendientes porque “Laura” mantiene rumbo Oeste. Aunque los modelos de pronóstico indican que debe dirigirse al Oeste Noroeste para meterse un poco al Atlántico, hasta el momento no lo ha hecho.

Explicó que este ciclón se mantiene al Oeste y de seguir se estaría acercando a la Península de Yucatan, habría peligro, pero eso se podrá saber hasta que inicie la otra semana.