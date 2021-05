Mario González llama a la unidad

Ofrece la Casa de Protección a la Mujer y más obra

En su discurso posterior a la Caminata de la Victoria que anteayer reunió a miles de habitantes de la cabecera municipal, el candidato del PRI a alcalde de Tizimín, Mario González González, agradeció el gran respaldo de los ciudadanos que con todo y lluvia respondieron al llamado.

“Hoy estamos realizando este evento solo con la gente de la ciudad de Tizimín, hoy aquí no hay comisarías, porque personalmente acudimos a las comunidades rurales y hemos realizado cierres (de campaña electoral) en ellas; por eso recalco: hoy aquí solo están los de la cabecera municipal”, dijo.

“Quiero decirles que cuando estuve como alcalde trabajamos en equipo y armonía con todos los integrantes del Cabildo, integrado por regidores del PRI, de Morena, del PAN y del PES, porque es mi convicción democrática, y como alcalde trabajé pensando siempre en el bien de los tizimileños”, agregó el edil con licencia.

“Sumamos a todos los regidores para construir juntos el progreso y desarrollo de Tizimín, con la participación de un gran equipo de trabajo. Siempre fuimos transparentes y rendimos cuentas, haciendo públicas las sesiones de Cabildo y tomando la opinión de todos los partidos políticos representados en el Ayuntamiento”, subrayó.

Dijo que hoy por hoy no son tiempos de confrontación “y los tizimileños no pueden ser gobernados por intolerancias ni fanatismos”.

El candidato priista enumeró los logros de su administración durante poco más de año y medio, “hasta que llegó la pandemia (del Covid-19) y frenó el ritmo de crecimiento, pero en esta etapa marcamos una diferencia y las obras y acciones están a la vista, en poco tiempo hicimos muchas cosas para beneficio de Tizimín.

“Fuimos una administración municipal que trabajó fuerte del 1 de septiembre de 2018 al 15 de marzo de 2020, antes de que llegara la pandemia; en este tiempo imprimimos un dinamismo y un trabajo fuerte que se tradujo en mucha obra pública, domos, aceras, acciones de vivienda, ampliación de la red de agua potable y energía eléctrica, cambio de luminarias en todo el municipio, deporte como nunca, más cultura, apoyo decidido al turismo, programas sociales, inversión en educación, atención a grupos vulnerables, contacto directo con la gente y el regreso cotidiano a las colonias, fraccionamientos y comisarías del municipio”, enlistó.

Durante la pandemia, dijo, “estuvimos cerca de la gente y la mano del gobierno municipal estuvo presente para apoyar la entrega de alimentos, créditos municipales, fumigación aérea, empleo temporal y otras acciones para echarles la mano.

“Por eso me llena de orgullo decirles que como presidente, antes y durante de la pandemia marcamos la diferencia en todos los sentidos y eso me permite y me motiva para buscar la reelección (en las votaciones del domingo próximo)”, afirmó.

Un momento que motivó fuertes aplausos de las mujeres fue cuando Mario González les dijo: “Me queda claro que la mujer es una pieza fundamental en la sociedad, mi respeto, agradecimiento, cariño y reconocimiento para todas las mujeres.

“Por eso, vamos a crear la Casa de Protección a la Mujer para que no se siga violentando a las mujeres, ninguna agresión más en contra de ellas, de ningún tipo. A las mujeres se les respeta”.

Señaló que “como candidatos, debemos ser muy serios y responsables al dar nuestras propuestas.

“No se vale hacer castillos en el aire y engañar a los ciudadanos con propuestas que no se podrán realizar, ya sea por no ser competencia de un gobierno municipal o por abrir un boquete en las finanzas del municipio, lo que obligaría a endeudar Tizimín o aumentar los impuestos o derechos de los tizimileños.

“Pero eso no lo queremos, nosotros hemos sido muy responsables de hacer propuestas reales, viables y que vamos a cumplir para que Tizimín crezca más, con finanzas sanas, cero endeudamientos y cuentas claras.

“Habrá más obra pública, acciones de vivienda, agua potable y electrificación, más apoyo al deporte, a la cultura y a la educación, continuaremos con el impulso al turismo y el trabajo cercano con las comisarías.

“Los apoyos a las mujeres y a los jóvenes se incrementarán y se continuará con la entrega de créditos municipales”, ofreció.

Invitó a votar por los candidatos del PRI, “la campaña está ganada, y el 6 de junio vamos a ganar la elección.

“Votemos por el proyecto de la igualdad, de la inclusión y de la diversidad. El proyecto de los niños y jóvenes, de los hombres y de las mujeres. El proyecto de construir juntos más progreso y desarrollo para Tizimín”.

Exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia, “ya falta poco, cuiden su credencial de elector, el triunfo de nuestro proyecto es el triunfo de los tizimileños”.