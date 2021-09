Mario Lumbra busca concienciar con ''Testimonio de un feminicidio''

MÉRIDA.- Mario Lumbra, es un joven cantante urbano, de 19 años de edad, originario de Muna, Yucatán.

El Hip hop, rap y en general la música urbana se han usado por años para hacer denuncias sociales, darle voz a los grupos marginados, empoderarse e incluso relatar otra perspectiva de las realidad.

A finales del mes pasado el cantante publicó una canción llamada ‘’Testimonio de un feminicidio’’, con la que pretende concientizar sobre la violencia machista.

En entrevista con el Diario, Mario, cuenta que comenzó a adentrarse en el mundo de la música urbana a los 10 años, a los 12 comenzó a escribir temas que nunca grabó y, hasta los 15-16 años comenzó a grabar canciones. Su nombre artístico hace referencia a la palabra "Lumbre" ya que 'era de decir mucho esa palabra y cambié la "E" por una "A" de mi segundo apellido'.

Relata que sentía que debía realizar un tema sobre esta problemática, sin embargo, no tenía la motivación para escribirlo, pero dos meses antes del inicio de las campañas políticas una persona le comentó que había un concurso de música, cuya temática era ‘problemática social’, y ahí se dio cuenta que era el momento de escribir la canción.

El joven presentó la canción en el concurso, con un vídeo casero donde salía él cantando. Obtuvo el 2do lugar.

Mario Lumbra cuenta que, durante sus vacaciones, antes de comenzar a trabajar y estudiar, solía dormirse muy tarde y en redes sociales, ‘’siempre me salían recomendaciones de noticias y muchas eran de feminicidios, entonces, le llamé a un amigo y le planteé lo que estaba pasando. Él me empezó a dar consejos y empecé a escribir la letra.

Afirma que la letra está basada en dos casos de feminicidio ocurridos en México, uno es el sonado caso de Ingrid. Mientras que el otro ocurrió el 24 de mayo de 2020 en un predio de Umán, donde Yazmín fue asesinada por su pareja. Aunque ‘’ ‘también tienen que ver muchas historias que he escuchado, pero esas son las que ‘más me sacudieron’’’.

Menciona que antes de hacer público el tema tenía miedo de lo que pensarían algunas personas, pues él tiene amigas que están muy adentradas en el feminismo y, cuando sus amigos sacaron una canción sobre los feminicidios a ellas no les gustó.

‘’Me encantaría que el tema se hiciera más viral, para que se entienda el mensaje, pues yo creo que para concientizar no siempre es hablar tranquilamente, a veces necesitas aterrizarlos con un golpe de realidad, que es lo que yo intenté plasmar en el video y la letra de la canción’’.

Relata que varias personas que han escuchado la canción le comentaron que el final ‘cuando Rodrigo cuenta que asesinó a Rosa’, es un muy fuerte.

El joven afirma que con su canción pretende que las personas hagan conciencia sobre que las actitudes de los hombres cuando se emborrachan no son sanas.

‘’Hay una parte de la canción donde menciono algo de ‘golpear por accidente’, muchas mujeres no ven lo malo que les hacen, tengo varios testimonios de personas que me cuentan como las tratan por sus parejas y aunque les expliques que eso está mal, ellas no lo hacen caso y creen que es normal o que la persona puede cambiar’’.