Mario Peniche, otro priista que se va a Movimiento Ciudadano

MÉRIDA.- Continúan las renuncias en el Partido Revolucionario Institucional en Yucatán. Hoy se hizo pública una carta firmada por Mario Peniche Cárdenas, ex alcalde de Valladolid y exdiputado local, donde anuncia su salida de la agrupación política.

En la misiva dirigida a Francisco Torres Rivas, presidente estatal del PRI, el vallisoletano manifestó que "el partido en el cual milito, ya no me representa ni me siento representado; es por ello que, haciendo un análisis de congruencia y de valoración de mis acciones, presento a usted mi formal renuncia como militante y consejero político municipal y estatal del PRI en el estado de Yucatán".

En el texto, Peniche Cárdenas detalló los cargos públicos que ocupó: fue director de Fomento Económico del Gobierno del Estado; director de Turismo estatal; subsecretario de Fomento Económico; presidente municipal de Valladolid y diputado de la LVII Legislatura.

Sobre su trayectoria en el sector privado recordó que fue presidente de la Expo Feria Valladolid; así como presidente y vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio de Valladolid.

"Quienes hemos participado en política y hemos tenido la oportunidad de ocupar cargos de representación popular, no podemos quedar inactivos en el quehacer social ni estáticos en lo que sucede en el espacio público", escribió.

"Mi compromiso con mi gente y con quienes en algún momento de mi trayectoria, tanto como empresario y como político, me mantendrán firme en mis propósitos por serles útil", se lee en la carta fechada hoy en Valladolid.

Poco tiempo después de que se dio a conocer la carta del exdiputado, la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco anunció la incorporación de Mario Peniche a Movimiento Ciudadano, partido en el que ahora milita la exsecretaria nacional del PRI.

Como informamos, ayer Javier Osante, también exfuncionario estatal y exdiputado, abandonó las filas del partido tricolor. En días anteriores otros expriistas también anunciaron su incorporación a Movimiento Ciudadano.