Más allá de la calidad

Las empresas, ante nuevos, desafiantes retos que impone un entorno económico que cambia cada vez más rápido.— Cuatro ejes indispensables para ser más competitivos

El entorno económico cada vez más cambiante supone nuevos retos para las empresas, que ahora tienen que estar en una búsqueda constante de nuevas estrategias y caminos no solo para mantenerse, sino también para lograr nuevos espacios en el mercado.

Las empresas que no se preocupan de una manera sistemática por innovar sus procesos están condenadas a desaparecer o a quedarse atrás de sus competidores.

Esas son las advertencias que lanzan dos jóvenes, pero experimentados consultores que han puesto la mira en Yucatán: Salvador Carrejo Orozco y Ana Pau Méndez Salcedo, del despacho Bluewolf.

¿Por qué Yucatán? ¿Por qué Mérida?, se preguntan, y la respuesta que ellos mismos dan es: Porque aquí ven condiciones para que las empresas crezcan, pues a pesar del entorno nacional, aquí hay una economía sólida, hay condiciones de confianza, la gente está invirtiendo...

Creemos que aquí hay condiciones para ayudar a las empresas a desarrollarse y crecer más, dicen en una visita que hicieron al Diario previa a su participación en una sesión en Mérida de la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM).

La sesión se efectuará el próximo lunes 27 en Lugardas 32, con el tema “Empresas inteligentes, construyendo capacidades para enfrentar un entorno complejo”. La cuota para participar es de 300 pesos y los interesados pueden reservar su lugar en el correo merida@usem.org.

Los consultores también impartirán un taller el próximo jueves 30, en el mismo lugar y en horario por confirmar. En la visita al Diario dieron lo que ellos llamaron “una probadita” de lo que será el taller.

De acuerdo con la exposición que hicieron, el servicio de consultoría que ofrecen está basado en cuatro grandes temas o ejes en los que son especialistas: 1) Estrategia. 2) Innovación. 3) Inteligencia y 4) Talento y Cultura Organizacional.

De los cuatro conceptos, destacaron los siguientes aspectos:

Estrategia

La definen como la capacidad de la empresa de establecer un rumbo en el futuro, en el mediano y largo plazos, para diseñar las acciones que le ayuden a llegar a ese punto.

Se trata de establecer cómo una organización vencerá a sus competidores, a ganar más y/o mejores espacios en el mercado.

La estrategia es también para clarificar el rumbo de la empresa a mediano y largo plazos. El planteamiento de la estrategia de la empresa no puede ser tan a largo plazo porque estamos en época de incertidumbre, en la que hay muchos cambios en el entorno.

Los horizontes de planeación se vienen acortando. Antes era factible hacer un plan a 20 años, pero ahora no sabemos qué pasará en los próximos meses.

Innovación

Está claro que si una empresa no tiene la capacidad de generar bienes y servicios de calidad, no tiene nada qué hacer, no tiene ninguna posibilidad de subsistir. Pero ahora para ser competitivo no basta la calidad. Ahora se necesita innovación.

Innovación es la capacidad que tiene la empresa de producir soluciones diferentes y que estas soluciones tengan: factibilidad técnica, viabilidad económica y, sobre todo, la aceptación del mercado.

En ocasiones se piensa que la innovación es solo en productos y servicios, en lo que le llega al mercado, pero también puede ser en los procesos internos.

En el entorno económico actual, una empresa que no esté preocupada sistemáticamente por estar innovando, se quedará atrás. La velocidad con la que están ocurriendo los cambios tecnológicos y demás no permite que una organización permanezca pasiva en la innovación, si planea seguir existiendo.

Inteligencia

Es la capacidad que tenga la organización de captar, por medios lícitos, datos del entorno, de los competidores, de las innovaciones tecnológicas, del mercado, de los clientes, de los proveedores, etcétera, para traducirla por medio de un proceso interno, analizarla, producir conocimiento y generar la propia inteligencia. Es la capacidad de anticiparse a los competidores.

Talento y cultura organizacional

Es el punto medular, es el centro que habilita tanto la estrategia como la innovación y la inteligencia. Se trata de las personas, de las que hacen realidad una organización.

Nada de todo lo descrito anteriormente se puede hacer realidad si no hay una alineación de los intereses de las personas con los intereses de la organización.

Las empresas necesitan saber qué necesitan las personas para fortalecer, potenciar sus capacidades, porque con sus talentos ayudan a mantener en el tiempo a la organización, a generar los resultados del negocio.

Cuando la gente no está preparada, no se le puede alinear. Se tienen que definir las estrategias que permitan identificar con qué talentos cuenta la organización.

Cuando se habla de cultura organizacional se hace referencia al ADN de las personas que trabajan en la empresa, a lo que llevan como tatuaje, que es el diferenciador, la ventaja competitiva respecto a otras organizaciones. De tal manera que cuando se les vea por la calle realmente se pueda decir de qué empresa son.

Es importante que la empresa tenga, más allá de su interés comercial, legítimo y genuino, un propósito que permita que las personas que pertenecen a esa organización se identifiquen con ella, abracen ese propósito, lo compartan y contribuyen a él.— Víctor Manuel Dzul Zum

Quién es Salvador Carrejo

Amplia trayectoria

Graduado de Ingeniería Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua, tiene varios diplomados en temas relacionados con la gestión empresarial. Es especialista en el diseño y aplicación de Sistemas de Gestión de la Estrategia, así como Sistemas de Administración de Talento.

Quién es Ana Pau Méndez

Apasionada del talento

Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Simón Bolívar (USB), cuenta con varios diplomados y cursos en temas referentes a Alta Dirección y Administración, Dirección de Recursos Humanos, entre otros. Cuenta también con certificaciones internacionales en Coaching y herramientas para la Gestión de Talento.

