Más anomalías en Espita por obras fantasmas y desvíos millonarios

En diciembre presentaría la edil una denuncia

ESPITA.— En esta comunidad se siguen detectando presuntas anomalías a más de dos meses del cambio de administración por obras fantasmas y desvíos millonarios de recursos que dejó el ex alcalde priista Josué Manuel Castillo Amézquita.

El Ayuntamiento actual que encabeza la alcaldesa Martha Mena Alcocer se ha encontrado con deudas que le dejaron los tres últimos alcaldes priistas tanto de Josué Castillo como de Carlos Erosa Correa y de Marcelino Canul Canul.

Todavía el pasado mes de octubre se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República por un faltante en la cuenta pública de 12 millones de pesos.

Sin embargo conforme pasa el tiempo se van detectando más desvíos de recursos por construcción de sanitarios, campos deportivos, calles, parques, sistema de riego e infraestructura agrícola que nunca se hizo.

Querella en puerta

La denuncia interpuesta es de la cuenta pública del 2021 y las obras fantasmas son de 2020 por lo que el próximo mes viajará a la ciudad de México para interponer otra denuncia pues son obras por 30 millones de pesos.

Por un “compromiso familiar” desaparece ex edil

Según explica la primera edil, desde un principio las cosas no estaban bien, pues en el último día del proceso de entrega-recepción el ex alcalde se comunicó vía telefónica con ella para informar que no se presentaría para realizar los últimos tramites porque tenía un compromiso familiar.

“Ese día yo no les firmé nada, había muchas inconsistencias, faltantes, el tesorero ni se presentó a entregar la cuenta pública, no nos dejaron expedientes de obras, un solo documento no había, no hubo entrega-recepción, no puedo llamarle así”.

La primera edil dice que conforme transcurría el tiempo se van encontrado con que el ex alcalde Erosa le debe a Banobras 1 millón 680 mil pesos y que mensualmente el ayuntamiento paga 18 mil pesos.

“A Conagua se le debe desde la administración del doctor Marcelino Canul y se tiene que pagar porque de lo contrario nos van a mandar al SAT (Sistema de Administración Tributaria) y eso provocaría que nos embarguen las participaciones.

La alcaldesa refiere que además la Auditoría Superior del Estado les está pidiendo que compruebe con documentación las obras que debió realizar el ex alcalde, incluso les mandó un listado con las observaciones.

¿Cuáles son las obras fantasmas de Espita?

Al respecto, detalla que son obras por poco más de 30 millones de pesos, como por ejemplo un campo de fútbol en 4 millones de pesos, en la salida a Dzitás y que no existe, solo es un terreno lleno de maleza donde se iba a comprar pasto sintético y se pondría gradas.

Tampoco se ha podido justificar la construcción de 60 sanitarios, mantenimiento y rehabilitación de calles donde incluso hubo ceremonia de banderazo de inicio a cargo de las entonces autoridades en turno.

Otra de las obras es la rehabilitación a parques y plazas como el que se debía hacer en la colonia Buenavista que hoy sigue en las mismas de lo que antes fue una cancha que solo tiene el piso.

Infraestructura inexistente en Espita

Otros pendientes son sistema de riego e infraestructura agrícola así como ampliación del drenaje del sistema de agua potable que tampoco se hicieron.

“El ex alcalde no hizo nada por Espita, hasta las comisarías están abandonadas, y hoy el Ayuntamiento ha contratado personal de servicios públicos y policías para que atiendan las comunidades”.

Además indica ya iniciaron obras pues tienen 9 millones para ejercer este año y se estará destinando para mantenimiento de tanques del agua potable, cancha y domos, el muro de un campo deportivo entre otros.

Señaló que continuará en el proceso legal para llegar a las últimas consecuencias.