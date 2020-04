Más apoyo para Umán

Suben a 16,000 las familias que tendrían despensa

UMÁN.— El gobierno del Estado envió 5,000 despensas más al municipio y con ellas aumentaron de 11,000 a 16,000 las familias que serán beneficiadas con ese apoyo para afrontar la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

El jueves 16, al Gimnasio Polifuncional llegaron 9,000 despensas y se dijo que son para las familias de esta ciudad y los fraccionamientos, como San Lorenzo y Acim I y II, y que se mandarán 2,000 más en el fin de semana.

Empero, las 11,000 despensas serían insuficientes porque, según la Encuesta Intercensal del Inegi (2015), en el municipio de Umán hay 14,585 viviendas particulares habitadas, cada una con 3.8 ocupantes en promedio.

Desde el viernes 17, empleados del Ayuntamiento salen en las mañanas a repartir los paquetes de apoyo, de casa en casa.

Debido a la cantidad de casas, el gobierno del Estado envió unas 5,000 despensas más, que llegaron anteayer martes y serán para las familias de las comisarías, como Oxcum, Bolón, Dzibikak y Yaxcopoil.

En algunos poblados, como Oxcum, a los vecinos se les dio además carne que donó una empresa procesadora.

Según el Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Umán cuenta con 87 localidades, de las cuales 17 son las más pobladas.

Debido a que algunas familias no han recibido una despensa porque no estaban en casa cuando pasó la brigada, el alcalde Freddy Ruz Guzmán informó anteayer, en su cuenta de Facebook, que “si aún no llegamos a tu localidad o ya pasamos y no te encontrabas (en casa), no te preocupes, pronto anunciaré cual será la dinámica para que seas beneficiario de este apoyo (por la despensa)”.— Carolina Uc Quintal

DiariodeYucatan

Síguenos en Google Noticias