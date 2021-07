Más contagios en Peto

Empero se relajan las medidas contra el virus en la villa

PETO.— Como prueba del aumento de casos en la villa, un vecino de la población fue trasladado al hospital anteayer en una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por complicaciones de salud, al parecer, derivadas del Covid-19.

La movilización de paramédicos se registró en una vivienda ubicada en la calle 32, cerca del centro de esta villa y el hospitalizado fue una persona de aproximadamente 68 años de edad, quien presentaba dificultades para respirar.

Al lugar llegaron también elementos de la Policía Municipal quienes acordonaron el área por tratarse de caso sospechoso de Covid-19.

Cabe señalar que el pasado jueves 8 se informó de cinco casos confirmados de coronavirus en la población, de acuerdo con datos emitidos por las autoridades del sector salud.

Es del dominio público que en la población hay un incremento de casos de la enfermedad; no obstante, debido a que no se están haciendo pruebas de Covid, éstos no se ven reflejados en las estadísticas.

Normalmente las personas que padecen la enfermedad se quedan aisladas en casa convaleciendo y solo cuando su salud empeora recurren al hospital.

Asimismo, pese al incremento de casos, en la comunidad se han relajado las medidas de prevención y se puede ver en las calles a personas sin cubrebocas, incluso en el centro de la población se ve a familias con menores andando, sin ningún tipo de protección con el riesgo de contagiarse.

Peto se encuentra entre los primeros 11 municipios con mayor número de contagios en todo el Estado, por lo que es considerado como foco rojo.— Miguel Ángel Moo Góngora