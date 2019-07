Más cuartos y más turistas

Las casas en renta afectan ocupación, indican hoteleros

VALLADOLID.— El aumento en el número de centros de hospedaje está originando que en los grandes hoteles también baje el porcentaje de ocupación, sobre todo porque ya operan varios negocios o casas que se promocionan en plataformas digitales para captar al turismo, pero varios de ellos trabajan de manera irregular, manifestó Rodrigo Escalante Escalante, presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales de esta ciudad.

Escalante Escalante, indicó que hasta 2016 en la ciudad se ofertaban 800 cuartos en los hoteles, sin embargo debido al auge y la promoción que se le ha dado a la ciudad a nivel internacional, el número de visitantes ha ido en aumento paulatinamente, por lo que también se ha incrementado el número de habitaciones hasta llegar ahora a 1,500.

Sin embargo el incremento en ocupación hotelera, en lugar de aumentar el porcentaje de ocupación ha bajado, debido a la oferta que ahora existe, lo cual se puede palpar en cada uno de los centros de hospedaje desde medianos hasta los más grandes de la ciudad, en donde se nota la baja.

A manera de ejemplo consideró que en años anteriores, el promedio de ocupación llegaba hasta en un 40% en temporada difícil y en las vacaciones hasta llegaba en días normales en un ochenta por ciento y los fines de semana podía llegar al máximo.

Sin embargo ahora solo se mantienen durante el año en un 15 por ciento y con las vacaciones que ya deben empezar oficialmente la próxima semana llegarían a un 50% en promedio, pues los turistas se dividen entre los centros de hospedaje que ahora existe.

Consideró que varias casas de la ciudad, ya sea en el centro o en los alrededores, sus propietarios los han adecuado para darlos en renta, y las publicitan en diferentes plataformas, ofreciendo hasta dos habitaciones, cocina, comedor y todo lo que una casa tiene, y lo dan mucho más barato que los cuartos de hotel.

Ese tipo de negocios se ha convertido en una competencia desleal para los hoteleros de la ciudad porque no generan empleos, además no pagan sus impuestos, siguen pagando tarifa doméstica en la CFE y no hay nada que los regule, incluso no están dados de alta en la Secretaría de Hacienda como centros de hospedaje, de tal modo que los propietarios de esas casas, lo que obtengan es bueno para ellos.

Hizo un llamado a los empresarios hoteleros que no lo han hecho, se sumen a la Asociación de Hoteles y Hostales, a fin de tener más fuerza y sigan promocionando a la ciudad en la campaña publicitaria que tienen en las redes denominado “Vi-Valladolid”, lo cual según aseguró ha dado buenos resultados.— Juan Antonio Osorio Osorno