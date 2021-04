"Más de 20 horas sin luz": Vecinos de Umán protestan contra la CFE

UMÁN.- Luego de más de 20 horas sin electricidad por un trasformador quemado, vecinos de la colonia Los Ceibos protestaron contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y amenazaron con cerrar calles.

A las 6 de la tarde, vecinos de la colonia Los Ceibos del municipio de Umán protestaron porque la CFE no le había dado solución a su problema. Desde el pasado viernes a las 11 de la noche, varias cuadras de la zona se quedaron sin energía eléctrica debido a que el transformador de la calle 33 entre 12 y 14 se quemó.

"Ya nos hemos cansado de reportarlo a la comisión desde la noche del viernes, incluso yo he llamado 4 veces, nos dan el número de reporte, pero nos dicen van a venir hasta el lunes a cambiar el transformador. Esto nos ha causado mucho perjuicio a varios vecinos”, comento Rocío Montero.

"La verdad no podemos estar mucho tiempo sin electricidad. En mi caso tengo a mi esposo enfermo y necesita usar máquinas para su sonda y sacar las flemas, por lo que no podemos conectarla si no hay energía eléctrica”, añadió Lizbeth Noemí Solís y Paredes.