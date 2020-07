Más gente ya regresa a su vida normal en Tizimín

Hacen compras que no pudieron en fin de semana

TIZIMÍN.— Las restricciones en la circulación vial que se logra por las noches en calles de la ciudad, se duplica en el transcurso de las mañanas, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad donde el tráfico ya es igual que antes del inicio de la contingencia.

Además de cientos de vehículos motorizados y no motorizados, se nota la presencia de cantidades de ciudadanos realizando su vida normal y aprovechando cumplir con las compras que no pudieron realizar durante el fin de semana al cerrar sus puertas la mayoría de los comercios de productos no esenciales.

La única diferencia de hace hasta 5 ó 6 meses, es que todos portan su cubrebocas, algunos de manera incorrecta pero lo traen “para cumplir” y no ser acreedores a una amonestación de la Policía que mantiene sus rondines pero no puede intervenir para que regresen todos a casa.

Los que aprovechan la llegada de personas del centro de la ciudad son los comerciantes de diversos productos y artículos que no se encuentran en el giro de los esenciales, y que padecen los efectos de la pandemia por la crisis económica que se registra.

En donde se ha logrado un avance, según confirmó el titular de la policía municipal, comandante Roberto Pacheco Aranda, gracias a la intensa labor de concientización, es el caso del “toque de queda” que entró en vigor el pasado jueves por indicaciones del gobernador Mauricio Vila Dosal como parte del último llamado a la comunidad yucateca para evitar el incremento del número de contagios con el coronavirus.

De acuerdo a la cifra que dio a conocer la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) la tarde del domingo, en Tizimín en el transcurso del sábado al domingo se detectaron 6 nuevos casos positivos de contagiados con el virus, con lo que el municipio alcanza la cifra de 117 casos confirmados de Covid-19.

Sobre este mismo tema, el municipio más cercano a Tizimín, Sucilá, ha logrado mantener un bajo índice de contagios con medidas estrictas de prevención, y según la SSY se detectó un caso más para un total de dos personas infectadas durante el tiempo que ha durado la contingencia.— ISAURO CHI DÍAZ

DiariodeYucatan