Más largas a petición de destituir a funcionario

Locatarios de Valladolid piden reunirse con edil

VALLADOLID.— Un grupo de locatarios del mercado municipal se reunieron el pasado jueves con la comisión de regidores encargada de atender los problemas del centro de abasto, pero les volvieron a dar evasivas a los vendedores, ya que tras señalar de nuevo las anomalías que atribuyen al director del lugar, Luis Antonio Cocom Castillo, solo les respondieron “lo vamos a investigar”.

Desde que inició el conflicto con los locatarios del mercado municipal, hace más de dos meses, el mismo alcalde Enrique Ayora Sosa dijo que se haría una investigación de las denuncias hechas, pero tiempo después conformó una comisión para investigar los hechos.

Como se recordará varios locatarios denunciaron al director del mercado, entre ellos Pedro Pablo Aguilar Mendoza, a quien incluso encarcelaron por órdenes de Cocom Castillo, por estar vendiendo bolsas de plástico en los alrededores del mercado municipal. En la cárcel municipal, denunció después, le dieron un trato de delincuente.

Cocom Castillo también fue denunciado por Ana María Silva Mex, debido a que de forma prepotente la obligó a cerrar su negocio, incluso la ofendió verbalmente.

Todas las denuncias están fundamentadas, incluso en su momento se denunció ante la delegación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), pero el Ayuntamiento respondió que “todo es falso”, de tal modo que ya no procedió nada.

El jueves pasado, se reunieron los regidores de la comisión investigadora, conformado por los regidores Geidy Che Dzib, del PAN; Elba Cárdenas Rivero, PRI; Iván Silva Tamayo, PVEM; Diana Escalante Acevedo, Morena, y Emanuel Carvajal Rico, director de Servicios Públicos Municipales, de quien depende Cocom Castillo.

Por los locatarios estuvieron presentes Pedro Pablo Aguilar Mendoza, Gustavo Góngora Centeno, Florentina Coral Pech y Jesús Díaz Martín.

De acuerdo a los datos obtenidos, además de tratar otros temas en la reunión se les pidió a los regidores la destitución de Cocom Castillo, de cuyas anomalías informaron, pero recibieron como respuesta “lo vamos a investigar”.

Ante esa situación y la nula respuesta de la comisión “investigadora” solicitaron una audiencia con el alcalde Enrique Ayora Sosa, pero hasta ahora no les han respondido si los recibirán o no. Entre ellos mismos comentaron que prefieren tratar el tema con el primer edil que con los regidores que no están haciendo nada al respecto.

En la misma reunión se les pidió a los locatarios total discreción y no filtrar informes de lo que pasó en la reunión, a fin de que todo el proceso de investigación “no se vea obstaculizado o que se tergiverse” alguna información, motivo por el cual los locatarios que intervinieron tienen miedo a decir algo, pues podrían tener represalias cuando se trate el tema de las concesiones de sus locales.

Otros de los temas que trataron fue solicitar la erogación de una parte del reglamento del mercado, en donde se indica que no podrán heredar sus locales a sus familia en caso que alguna de ellos fallezca, por el contrario el puesto quedaría a disposición de las autoridades para poder darlo a otra persona, entre otras cosas.— Juan Antonio Osorio