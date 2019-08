Más perros en las calles

Vecinos se quejan de la agresividad de los animales

VALLADOLID.— Vecinos del barrio de San Juan comentaron que cada vez se ven más perros en situación de calle, por lo que exhortan a las autoridades a hacer algo al respecto, ya que los caninos comienzan a ser un problema, principalmente en la calle 40 entre 51 y 53.

Vecinos del barrio de San Juan se quejan de que cada vez hay más canes en condición de calle y comienzan a dar problemas a las personas que viven en los alrededores, ya que en ocasiones persiguen con intenciones de morder.

“Antes solo había un perro que andaba por aquí y ahora son tres, poco a poco aumentan y molestan porque pasamos y nos persiguen como queriendo morder”, dijo Candelaria Ac.

Alertó que este es un problema que afecta no solo al barrio de San Juan sino a todo Valladolid.

“Esto no es solo aquí. Mi hermana vive por Zaciabil y mi prima en Flor Campestre y por ahí también hay problemas con los perros callejeros, se deben de tomar medidas, ¿qué va a pasar si muerden a alguien? No tienen vacunas y puede ser muy riesgoso”, indicó.

Dueños irresponsables

Por último culpó a las personas que los compran o adoptan cuando son cachorros y luego los abandonan.

“No son un juguete, no los pueden dejar así nada más cuando se aburren de ellos o crecen, si van a adoptar o comprar a un animalito deben de cuidarlo, si solo lo hacen por novedad y no lo van a tener siempre, mejor que no los compren”.— Lol-be Martínez Álvarez