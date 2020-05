Más quejas contra la CFE

Los recibos llegan con tarifas de días de trabajo normal

VALLADOLID.— Rodrigo Escalante Escalante, presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales de esta ciudad, manifestó que los recibos del consumo de energía eléctrica que llegaron a sus negocios fueron con costos como si acudieran a trabajar cuando en realidad hace poco más de dos meses suspendieron labores, por lo que considera injusto e incongruente el cobro.

El empresario hotelero no detalló las tarifas, pero dijo que los recibos llegaron con precios de días de trabajo habituales, lo cual no es posible y considera que les quieren cobrar energía que no están consumiendo.

Por cierto, anteayer varios vecinos de Pisté, comisaría de Tinum, se manifestaron en la oficina de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por las altas tarifas del servicio, el cual dijeron no pagarán hasta que les den una solución.

A los inconformes les prometieron que se hará una revisión del consumo.

Llamado

Escalante Escalante pidió la intervención de las autoridades para que la CFE cobre lo justo.

También agradeció los apoyos fiscales y créditos que el Ejecutivo otorgó a los empresarios en esta contingencia, lo cual fue de utilidad para tratar de mantener sueldos de los empleados.

El gremio hotelero se reunió con los ejecutivos de la división peninsular de la CFE, quienes han dicho que harían una revisión de los medidores para rectificar en caso necesario, pero aún no se realiza pese a que el ofrecimiento fue desde hace varios días.

Aglomeración

Ayer martes se vio de nueva cuenta una fila de personas en las puertas de la oficina de la CFE de esta ciudad para realizar pagos, pero al parecer la mayoría de ellos utilizó los cajeros automáticos, motivo por el cual se concentraron en las puertas del edificio de la empresa productiva del Estado.— Juan Antonio Osorio Osorno