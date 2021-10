Más trapos sucios de pasada gestión

Terreno donde estaría la feria de Peto, devuelto

PETO.— Pese a que en el primer año de la pasada administración municipal (2018-2021), a cargo de Édgar Calderón Sosa, se intentó pasar a los terrenos de la exmaquiladora la nueva sede de la feria, porque habían llegado a un acuerdo con los propietarios para comprarlos, finalmente no hubo tal negociación, incluso ya fueron devueltos a sus propietarios.

Hay un misterio en torno a lo que ocurrió con ese terreno y la inversión que en su momento hizo la administración pasada por ese lugar y para acondicionar algunos espacios.

Se mencionó en algún momento que el predio tendría un costo de seis millones de pesos y que el Ayuntamiento pagaría la totalidad de la suma mensualmente; sin embargo, tras no concretarse el traslado de la feria a ese lugar, los trabajos quedaron suspendidos.

El terreno pasó a convertirse en el corralón municipal durante los tres años de gestión, prácticamente, pero las autoridades pasadas ya no informaron si el terreno había sido adquirido a nombre del municipio.

El alcalde Renán Jiménez Tah informó que se comunicó con él una persona que se identificó como propietaria del lugar, para pedirle que desalojen el lugar porque solo era rentado.

“Al no haber entrega-recepción, no sabemos qué sucedió, lo único que nos dijo la persona que se comunicó con nosotros es que quería que desalojemos el lugar y saquemos los vehículos que quedaban, porque solo era rentado. Estamos averiguando qué sucedió, porque al parecer la administración pasada no compró el terreno, solo lo rentó o por lo menos eso nos han dicho”, dijo.

Los vehículos que estaban en el lugar ya fueron retirados, señaló.— Megamedia