Mata a su hermano por tierras, en Tekax

TEKAX.— La disputa de un terreno entre hermanos acabó con el asesinato de uno de ellos.

Victoriano Ávila López, de 45 años de edad, (a) “Vito”, fue ultimado de un balazo camino a su milpa, presuntamente por su hermano Francisco, de 60 años.

El cuerpo fue hallado ayer martes, cercar de las 5 de la tarde en estado de descomposición en el ejido de Chouac-Chakán, ubicado en el kilómetro 12 del tramo Kancab-Kantemó, ambas comisaría tekaxeñas.

El presunto asesino es Francisco con quien Victoriano mantenía una disputa por tierras desde hace varios años, mismas que dejó el padre de ambos, Armando Ávila Pérez.

Francisco se encuentra prófugo desde que se dio a conocer el hallazgo del cuerpo ayer martes; no ha regresado a su casa, ubicada en la calle 76 entre 53 y 55, en la colonia Chobenchén, en donde ayer acudieron decenas de agentes para dar con su paradero.

El que encontró el cuerpo fue el hermano de ambos, Armando, quien fue buscarlo a petición de la esposa del ahora occiso, Sandra Interián Palomo.

La mujer, al ver que no regresaba su marido después de una días, pidió el favor a Armando de ir a verlo a su milpa por si habría sufrido alguna picadura de serpiente o accidente. La sorpresa fue que lo encontraron sin vida, con huellas de balazos en el cuello y la mandíbula, al parecer con un rifle calibre 22.

Armando pide justicia al gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, justicia para dar con él o los responsables del asesinato, porque aseguran que la Fiscalía de Tekax no está actuando como se debe porque a pesar de enseñarles pruebas, como por ejemplo un video que se filmó hace un mes en el que Victoriano fue interceptado e intentado matar por su hermano, en el mismo lugar donde fue hallado muerto.

Las autoridades no quieren proceder porque no hubo testigos del asesinato, asegura Armando .

Se cree que Francisco está guardado en alguna de las cuevas que hay en la sierra, cerca del lugar de los hechos o en esta cabecera.

“No creo que se haya ido lejos, pero la judicial no está haciendo su trabajo. Creo que quieren que yo vaya a hacer justicia por propia mano, incluso un judicial me dijo que yo vaya y después que me esconda y no pasa nada”.