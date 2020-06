'Mataperros' en Motul cobra dos nuevas víctimas

MOTUL.- Andrea F. acusa que sus dos perros fueron víctimas del mataperros que aún no ha sido localizado en esta comunidad.

La mujer reconoció que le parecía un tipo de maltrato animal mantener a los animales amarrados, por lo que estos estaban sueltos en el terreno de su casa, al cual algunas personas arrojaban piedras, porque los canes les ladraban.

"No es justo, no es la primera vez que me matan a unos perros, ya que con esta es la segunda ocasión", detalló en su publicación, sobre otras mascotas que también fueron víctimas de envenenamiento.