Matos y sus peloteros, con herramientas para meterse a la Serie del Rey

Los Leones de Yucatán lo tienen claro: la que viene ante los Diablos Rojos, por el campeonato de la Zona Sur, es una serie más de temporada, nada en especial.

“Sabemos que ustedes quieren darle un toque especial, pero para nosotros esta es una serie igual a todas, hay que salir a ganar, y para eso, tenemos que jugar sin errores, o cometiendo los mínimos errores”, dijo el piloto melenudo Luis David Matos, quien hoy con su equipo viajará a Ciudad de México para enfrentarse el viernes a los pingos en el arranque de la batalla por pasar a la Serie del Rey.

El boricua, bajo cuya batuta los Leones parecen haber encontrado la estabilidad que en gran parte de la campaña regular no tuvieron, confirmó a Yoanner Negrín para abrir el primer partido de la serie, y dijo que el resto de su rotación tendrá al dominicano Radhamés Liz, Jake Thompson y Casey Harman, en ese orden. “Que se siga la tónica que se tuvo en las anteriores series”, dijo.

Matos, Negrín y Yadir Drake señalaron que no tendrán alguna presión especial. “Llegamos muy bien, contra Veracruz y Tabasco así fue, no vamos a cambiar la tónica, hacer la mayor cantidad de carreras”.

El “Asere” dijo, además, que “ya lo de 2019 pasó (ante Diablos, a los que barrieron en la final del Sur), el que sepa hacer las cosas tendrá mejores resultados”.

Equipo diferente

Matos destacó que a su llegada a los Leones a fines de junio, “he visto a un equipo diferente, muy bueno, unido. No se equivocaron en lo que me dijeron, al aceptar este trabajo se convirtió en realidad, y todo así fue un poco más fácil. Logramos que se acoplen a mi estilo de juego, y estamos viendo los resultados positivos”.

Destacó que el line up de los Leones va a seguir siendo el que ha utilizado a últimas fechas, con Humberto Sosa en la primera base, sin Jonathan Jones disponible (ya no está en el club). “Van a seguir jugando los que estén jugando bien. Cuando hay resultados positivos no hay que hacer cambios, y está claro que en los playoffs no hay resultados propios, sino colectivos, el que esté en el line up ganador seguirá jugando, pero todos pensando para el equipo”.

“Hemos perdido tres juegos, ganados ocho. Entonces, seguirá jugando los mismos. Lo que tenemos que buscar son ocho vitorias más”.

Fue claro el timonel al insistir el cometer pocos fallos. “Tenemos que minimizar los errores, y pasar el bastón, no ser los mismos héroes ellos. Si podemos minimizar eso vamos a estar en buen momento”.

Yadir lo secundó: “Si han visto, tenemos un héroe diferente en todos los partidos, no solo uno, sino como dijo el mánager, pasar el bastón”.

Los Leones recibieron ayer por la tarde la visita del gobernador Mauricio Vila Dosal y el director del IDEY, Carlos Saénz Castillo. Platicaron con los funcionarios en una pausa de sus entrenamientos y se comprometieron a mantener en alto el nombre de Yucatán. El titular del Ejecutivo se enfundó en el jersey verde de las fieras.— Gaspar Silveira