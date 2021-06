MÉRIDA.- "Los jóvenes no son responsables de lo que está sucediendo. Lo que sí es claro es que los que más se están contagiando son quienes tiene entre 16 y 39 años.. Los responsables aquí somos todos y entre todos tenemos que salir adelante”, afirmó el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, esta tarde en rueda de prensa en el Centro de Convenciones Siglo XXI.

Increpado por las declaraciones de él y del secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas, que anoche anunció el regreso de las restricciones a la movilidad, el jefe del Ejecutivo fue enfático: "Nada más aclarar: yo no he responsabilizado a los jóvenes… Esta es la tercera vez que lo voy a decir: los jóvenes no son responsables, lo que he dicho es que los jóvenes son los que más se están contagiando en estos momentos y que la responsabilidad es de todos".

Vila responde a los restauranteros

Como informamos, los restauranteros anunciaron esta mañana que no cumplirán con los nuevos horarios de cierre y la reducción de aforos. “Entiendo a los restaurantes y también me duele como a todos. Retroceder no nos gusta a nadie pero si no tomamos estas medidas, luego va a ser peor", respondió Vila al ser cuestionado al respecto.

"Tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo para cumplir medidas porque necesitamos reducir los contagios y no poner en riesgo nuestra capacidad hospitalaria. Lo que está en riesgo es la vida de las personas", agregó. Además anunció que como autoridad realizarán supervisiones y quienes no cumplan con los protocolos y las medidas "evidentemente, tendrán las sanciones que el Decreto emitido refiera".

El gobernador reiteró que si los integrantes de la Canirac no cumplen "lo único que va a ocasionar es que las medidas tengan que durar más tiempo, porque hasta que no bajen los contagios y hasta que no disminuya el incremento de los ingresos hospitalarios, las medidas no se van a quitar".

Eventos políticos, responsabilidad del Iepac

Al gobernador se le preguntó también sobre los eventos masivos que realizaron candidatos políticos y si estos influyeron en el aumento de casos. "El Poder Ejecutivo no puede intervenir en las campañas, no puede estar clausurando eventos de un partido u otro", respondió.

El jefe del Ejecutivo responsabilizó al organismo electoral, que en el caso de Yucatán es el Iepac. "Para eso existe un organismo autónomo, que son los institutos electorales, quienes debieron haber asumido esa responsabilidad. Ya, si lo hicieron o no lo hicieron, es responsabilidad de ellos; nosotros, como Poder Ejecutivo no podemos interferir con el desarrollo de las elecciones", dijo.

"Aquí, en Yucatán, hubo un acuerdo que se hizo; estuvo el secretario de Salud presente, estuvo la secretaria de Gobierno y fue el organismo electoral el que quedó de reportar cualquier evento político que hubiera pues no respetado los protocolos; no recibimos ningún reporte del organismo electoral", señaló.

"Todos somos responsables de las acciones que tomamos, y todos sabemos qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer; entonces, es importante que todos lo acatemos", recalcó Vila Dosal.

El gobernador hizo estas declaraciones luego de supervisar el primer día de vacunación de las personas entre 40 y 49 años, en el que se esperan aplicar más de 10,000 vacunas. Vila Dosal informó también que él se vacunará el martes próximo por la tarde.