Mayor demanda de la prueba de Covid

No todos tienen los $600 para pagar el examen

PROGRESO.— En los laboratorios particulares del puerto se disparó la demanda de las pruebas de Covid-19 debido a que el Comité de Cruceros exige a los prestadores de servicios que presenten un certificado de que no tienen el virus para que les autorice atender a los pasajeros del “Carnival Breeze” que llegará el lunes 26.

El Comité de Crucero notificó que quienes tienen el certificado de las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 deben presentar el resultado de una prueba no mayor a 30 días y los demás, no mayor a siete días.

Con miras a que les permitan atender a los turistas del “Breeze”, masajistas, taxistas, artesanos, meseros de los restaurantes y otros trabajadores acudieron durante esta semana a los laboratorios para hacerse la prueba de Covid-19.

Solo en el tianguis artesanal laboran unos 110 varones y unas 20 mujeres.

En la playa del malecón, unos 100 meseros atienden las palapas y sombrillas de los restaurantes, además de los vendedores, trovadores y operadores de las bananas que dan paseos.

Artesanos y prestadores de servicios que acudieron a los laboratorios dijeron ayer que la prueba de Covid-19 les cuesta entre $600 y $800 y que no saben si cuando retorne otro crucero tendrán que gastar otra vez en la prueba.

El trovador Damián Torres comentó que tiene 40 años de edad, pero no se ha vacunado ni tiene los $600 para hacerse la prueba, así que lo más seguro es que no irá al malecón el lunes, pues podría ser que las autoridades no le permitan acercarse a los pasajeros.— G.T.V.