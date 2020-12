Mayor movimiento en comercios de Valladolid

Amontonamientos en tiendas causan algunos apuros

VALLADOLID.— A pesar de las recomendaciones de las autoridades para que se respeten los protocolos de salud, como no permitir los amontonamientos, el movimiento en la zona de comercios ha ido en aumento y en las tiendas donde cada vez se observa más gente comprando, sobre todo ropa y calzado o adornos navideños.

El aumento del movimiento es notorio en lo que va de la semana, con base en que empresas y dependencias del sector público ya empezaron a pagar los aguinaldos, lo que se ve reflejado en la gente que llega a la zona comercial, la mayoría con su cubrebocas, pero en cierto momento no respetan la sana distancia.

Sin embargo, cuando quieren entrar a las tiendas en grupo, se les impide y solo ingresa una persona. Algunos se molestan, pero al final lo entienden y entran uno por uno. El jefe de la familia se queda fuera en espera de la esposa e hijos.

Durante la mañana de ayer se hizo una caminata en la zona de comercios y se observó que en las tiendas de ropa ya se organizaron para atender a los clientes, de tal modo que haya cierta distancia entre unos y otros en el interior, ya que también las brigadas de la salud que caminan por el centro comercial están pendientes que se cumplan con los protocolos.

Algunos empresarios que no quisieron adelantar sus expectativas comentaron que hasta el momento se nota un aumento en el movimiento de gente, lo que se ve reflejado en sus ventas, que hasta el momento, en el caso del rubro de la ropa calculan un 25% de incremento en las ventas respecto a la semana pasada.

Dijeron que a pesar de la pandemia, al menos lo que observan ahora es que la situación está mejorando, aunque no se puede comparar con el año pasado precisamente por los cuidados que se tiene y que todos los están respetando, aunque en cierto momento los mismos clientes no entienden la situación y se acercan unos con otros.

Del mismo modo en las zapaterías se observó más movimiento de lo normal, lo cual significa que ya está mejorando la situación y conforme se acerquen las fiestas decembrinas pueda aumentar más el movimiento.

En general, los empresarios consideran que si las ventas las comparan con lo que se tenía el mes pasado, es obvio que ahora es mucho mejor, pero no igual que el año pasado, pero manifestaron estar contentos con lo que se puede vender ante esta pandemia que no se termina y que no hay indicios que esto se acabe pronto.— Juan Antonio Osorio Osorno