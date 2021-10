Mayor orden en un puerto yucateco

En refugio de Chuburná vigilan quién tiene acceso

PROGRESO.– Una vez que por medio de la Dirección de Pesca se entregaron credenciales de identificación a pescadores de Chuburná, el Ayuntamiento realizó una operación de inspección en el puerto de abrigo de esa comisaría con el fin de poner orden y evitar que ingresen personas no autorizadas.

Desde mediados de agosto pasado cuando iniciaba la temporada de pulpo y con el fin de poner orden y regular la entrada de pescadores foráneos que traían permisionarios pesqueros para que operen las lanchas ribereñas, se realizó una reunión con los ribereños y dueños de embarcaciones pesqueras.

En esa reunión se acordó que Pesca municipal entregará credenciales de identificación a todos los pescadores para que sin problema alguno puedan ingresar al puerto de abrigo, y de esa manera se evitaría que foráneos que no están identificados no entren, así como ribereños de esa comisaría que no cuenten con la identificación.

Se advirtió que se harían inspecciones sorpresa para confirmar que los pescadores que entren al puerto de abrigo estén identificados, no se puso fecha, así que el miércoles poco antes de las 6 horas, arribaron al refugio pesquero inspectores de Pesca municipal encabezados por su titular Franklin Franco Sánchez, el comandante Emilio Caamal Gutiérrez, director de la Policía Municipal, y Efraín Urbizu Flores, Jefe de Navegación de la Capitanía de Puerto de esa comisaría.

El objetivo de la operación de supervisión y vigilancia para evitar el ingreso de personal no autorizado al refugio pesquero, tiene también la finalidad de poner orden y control de pescadores foráneos que no cuenten con credencial expedida por la Dirección de Pesca.— GABINO TZEC VALLE