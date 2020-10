Mayor presencia turística

Valladolid tiene más visitantes luego del Covid

VALLADOLID.— La Calzada de los Frailes y el entorno de San Bernardino de Siena poco a poco vuelven a tener la vida turística que antes de la pandemia tenían, pues ya se nota la presencia de visitantes, además que hay publicaciones que utilizan ese sector como escenarios para realizar sesiones fotográficas, incluso los hostales de los alrededores ya están siendo ocupados.

Durante siete meses la zona de la Calzada de los Frailes y el entorno de San Bernardino de Siena estuvieron casi vacíos, y todos los negocios de ese sector cerraron sus puertas, entre ellos hostales, hoteles-boutique, restaurantes, tiendas, barberías, cafés, entre otros, ya que todos suspendieron sus actividades.

Sin embargo, conforme se fue reactivando la economía, poco a poco fueron abriendo los negocios de nuevo, aunque por la falta de turismo los negocios no mejoraban sus ventas, incluso casi no se veía gente por esos sectores, y el videomapping aún no se proyecta en el exconvento de San Bernardino de Siena, que es el principal atractivo de ese lugar.

Luego del paso de los fenómenos naturales, la situación parece mejorar, ya que se observa mayor número de gente que visita ese sector de la ciudad, como lo fue ayer que se vio a una modelo de Georgia, Estados Unidos, realizar una sesión fotográfica en el lugar para una empresa de una marca de ropa.

Tanto las fotógrafas como la modelo comentaron que eligieron el lugar por su belleza, y que hacía tiempo que habían seleccionado el set para las tomas, por lo que comentaron que estarían en distintos puntos de la ciudad, pero sobre todo en la Calzada de los Frailes.

Del mismo modo, en los alrededores se observó que algunos hostales ya cuentan con huéspedes que pernoctan algunos días en el lugar, disfrutando de la belleza y majestuosidad del ex convento.

Por las noches salen a sentarse en las bancas del lugar y recorren parte de la ciudad y luego se regresan al centro de hospedaje.

Del mismo modo se observó a varias personas ingresar en otros hostales cercanos que reservaron desde sus lugares de origen, de modo que la zona ya tiene más vida turística.

Algunos restaurantes de los alrededores ya tienen más visitas, en comparación con semanas pasadas, antes del arribo de la tormenta tropical “Gamma” y el huracán “Delta”.— Juan Antonio Osorio Osorno