Mayor vigilancia en Ticul

Prometen más elementos en las dos comisarías

TICUL.— En el arranque de los operativos de seguridad de las fiestas en honor de la Virgen de la Asunción, las autoridades municipales anunciaron que se reforzará la vigilancia en las comisarías de Pustunich y Yotholín.

Anteayer domingo se pusieron en marcha, en la comisaría de Pustunich, las operaciones de vigilancia, las cuales se prolongarán hasta el próximo jueves 15, con la participación de 28 elementos de la Policía Municipal, tres patrullas de la comunidad y una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Durante el acto, las autoridades indicaron que se tiene la finalidad de reforzar la seguridad a favor de los habitantes de la cabecera y las comisarías, y por ello se espera que pronto Pustunich y Yotholín puedan contar con unidades y mayor número de agentes.

Arranque

El alcalde Rafael Montalvo Mata encabezó el arranque de estas operaciones como parte del inicio de las fiestas de la Virgen de la Asunción, acompañado del director de la Policía Municipal, José Montiel García, y René Mojón Ku, comisario de Pustunich, entre otros.

En su mensaje el primer edil refirió que estas operaciones son para que la fiesta termine con saldo blanco. “Para que al final de todos estos días nos vayamos de aquí y no tengamos mayor incidente, con el comisario acordamos reforzar la vigilancia y seguridad de la comisaría, y por ello estamos poniendo en marcha este operativo”, indicó.

“Vamos a tener muchos elementos, tanto de la Policía Municipal como de la Secretaría de Seguridad Pública que vienen a la comisaría para participar en los operativos de vigilancia. La dirección de Protección Civil ya hizo las revisiones para que todo esté en óptimas condiciones, en cuanto a las instalaciones.

“A través del gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, estamos viendo la posibilidad de renovar las flotillas de las unidades y esperamos que Pustunich y Yotholín tengan sus propias unidades policiacas que puedan atender cualquier tipo de emergencia.

“También vamos a buscar a personas, en estas dos comisarías, para que puedan integrarse a la Policía, debidamente capacitados y buscando que se cumplan con los requisitos”, agregó el funcionario.

“Ser policía no es fácil, no cualquiera se avienta (arriesga), y si a veces no duran tanto (en la corporación) es porque la carga de responsabilidad que tienen no es fácil, pasadas estas fiestas hablaremos de cómo ir reforzando la seguridad en las comisarías”, indicó.

Montiel García refirió que este plan es para tener seguras las celebraciones de la Virgen de la Asunción, y por ello llegarán a la comunidad 28 elementos, tanto de la Policía Municipal como de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

“Habrá dos puestos de control para el paso vehicular, a la entrada de Ticul y otro a la entrada de Yotholín, para que la gente entienda que no se debe manejar alcoholizado. Esperamos que sea una fiesta como debe ser, una fiesta tranquila”, puntualizó.— HÉRBERT NELSON BACAB POOT