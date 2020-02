“Me dejó y ahora me despoja”

Pide ayuda, pues en la Fiscalía “no hay justicia” aún

IZAMAL.— Reyna Mercedes Pisté Hau pide públicamente la ayuda de la Fiscalía del Estado y otras autoridades para recuperar su casa porque, dice, no avanza la denuncia penal que interpuso hace dos meses contra su esposo que, 10 años después que las abandonó a ella y su hija, la despojó del predio, ubicado en la calle 25 entre 44 y 46 de la colonia San Francisco de esta ciudad.

“He decidido hacer la denuncia pública porque ya me cansé de que me vean la cara”, afirma la mujer.

“El terreno está a nombre mío y del que según es ahora mi exesposo, José Julián Koyoc Pisté. Pasaron 10 años desde que se fue de la casa; ahora regresa, ingresa a mi casa un día que no estoy y se adueña”, detalla.

“Mis cosas están tiradas en el patio, ahí les ha pasado sol y lluvia”, denuncia.

“Él se fue cuando una de mis hijas tenía 10 años.

“Ya puse una denuncia en la Fiscalía el 30 de diciembre del año pasado (UNATD17-GJ/1099/2019), pero la Fiscalía se ha hecho pen..., no hace nada; hay unos que pasan su mochada y enseguida le siguen su denuncia; en mi caso no di, no hay justicia.

“Mi esposo es pastor en una iglesia, y sabe que (lo que hizo) no es lo que dice que haga en su vida.

“Entiendo que él tiene derecho a la casa, pero en 10 años no se acordó de mí, me dejó; ahora regresa y se apropia de la casa.

“Como mujer pido apoyo, alguien que me oriente a solucionar este problema. Yo solo pido que me den la oportunidad de defenderme.

“Dentro de la casa dejé dinero; no sé si sigue ahí o ya se agarró.

“Yo solo pido que las cosas se hagan bien (en la procuración) de la justicia, que me ayuden a recuperar algo que también es mío.

“Si mi esposo, o exesposo como dice él que ya no somos nada, es cristiano que no haga quedar mal a la religión que practica, que sea ejemplo ante la sociedad y sus fieles”, expresa Reyna Pisté, en entrevista en esta ciudad.

La izamaleña mostró copias del oficio AO-184 del 17 de mayo de 2007, que es una constancia de propiedad firmada por la licenciada Karime I. Pacheco Pacheco y que indica que la vivienda se ubica en la sección catastral 041 de la manzana 014.

El documento fue ratificado por Mario Albino Azcorra Rodríguez, oficial mayor del Ayuntamiento 2010-2012, del hoy exalcalde Manuel Jesús Rosado Pérez.— José Candelario Pech Ku

Síguenos en Google Noticias