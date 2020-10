''Me negaron el servicio médico'', dice un derechohabiente del IMSS

Doctora del IMSS de Tekax le dice que se cure él solo

TEKAX.— Daniel Ávila Segovia, derechohabiente de la clínica del IMSS, manifestó su queja ante el “deficiente servicio” que ofrece el hospital de ese organismo.

Contó que el sábado pasado por la mañana acudió a ese lugar para solicitar que le realicen una curación en un dedo de una mano, pero la doctora en turno le dijo que no se podía hacer el tratamiento, ya que no se contaba con una enfermera.

Señaló que ante la negativa tuvo que pagar para que le curen la herida.

“La semana pasada tuve un accidente en un dedo de la mano derecha, que requería de dos puntadas. Necesité que me realizarán una curación.

“Cabe hacer mención de que mi madre me tiene dado el servicio médico del IMSS, por lo que acudí el sábado pasado a esa instancia médica para que se me realizara la curación, pero me llevé una sorpresa, ya que me negaron el servicio por falta de enfermera”, indicó.

“La doctora en turno, que no me quiso dar su nombre, me dijo ‘no te podemos atender, ya que hoy sábado no hay enfermera’.

“Le dije, disculpe doctora, creo que usted tiene la facultad de realizarme la curación, y me respondió que no podía.

“A pesar de mi tanta insistencia no logré que me atendiera, es más, me dijo que yo haga lo que tenga que hacer, luego me dijo ‘te lo puedes curar tu solo’. Yo no puedo, ya que tengo el problema o enfermedad de movimiento involuntario; si no tuviese eso, me curo el dedo sin problema para no ir al Seguro Social, donde recibes mala atención.

Pago

El quejoso lamentó que, a pesar de contar con el servicio médico gratuito, tuvo que acudir al médico particular y pagar para que le curen la herida.

“Yo trabajo en el Ayuntamiento y hay un convenio con el Seguro Social para que nos atiendan.

“La doctora hasta se atrevió a decirme ‘si quieres acúsame al alcalde’.

Pidió al director del IMSS, Efraín Canto Hercila, que tome cartas en el asunto, “ya que esto no puede pasar”.— Arnulfo Peraza Rodríguez