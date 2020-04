Medidas extremas contra “viejitos” en Tizimín

El ayuntamiento de Tizimín tomó una medida drástica para evitar que la gente —principalmente adultos mayores según reacciones a su publicación en Facebook— se concentre en espacios públicos como el parque principal Francisco Cantón: le colocó cinta restrictiva.

Según se observa en fotografías publicadas de la operación, los encargados de colocar la cinta restrictiva, policías municipales en su mayoría, encintaron incluso las bancas que, según seguidores de la página de Facebook del gobierno municipal, usan adultos mayores a pesar de los llamados de las autoridades para no realizar concentraciones y guardar la “sana distancia” por la ahora epidemia de coronavirus o Covid-19.

"Que la tapicen"

Ejemplo de esa desobediencia la menciona la seguidora Paty Osorio Mena, quien escribió: “A esa banca que la tapicen por favor para que no se sienten los más vulnerables y los que no quieren hacer caso de las indicaciones”.

Encintado del parque y bancas de Tizimín, para desalentar las reuniones.- Facebook Ayuntamiento de Tizimín

Otro seguidor, Rajiv Poot opinó: “Excelente. Para no tener problemas no menciono nombres. Pero entre ellos. médicos, fotógrafos, veterinarios, y unos cuantos varones más. De la 3era edad de ahí no se mueven. Tanto en la mañana como en la tardes”.

Sugerencias de broma

No faltaron las sugerencias extremas, obviamente de broma, como la de Alejandra Pérez Jiménez, quien dijo: “Si algún viejito va. Que lo encinten ahí.. Esos que hivan a hechar su platicada.. Jajaj ya no podrá ir el tío churris”.

A su vez, Rossanisima Diaz escribió: “Exelente yo le pondria tablas con clavos porque la gente es tan necia que si entiende solo se hacen a los idiotas”.

También, para desalentar las reuniones en plena pandemia, el gobierno municipal tizimileño determinó no encender el alumbrado público de los mismos espacios. Sin embargo, al parecer la medida no surte el efecto deseado pues según Martín Díaz Georgina Lilia, otra seguidora de la página, escribió:

“A ver si lo.captan...el.colmo anoche sali por medicamentos a las 10 y el.parque sin luces, pero ahi estaban sentados. Di la vuelta y del otro lado frente a AKI otro sentado. Plena oscuridad”.