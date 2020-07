Medidas más estrictas

Oxkutzcabenses deben aprender a protegerse solos

OXKUTZCAB.— Con 22 casos positivos registrados en el municipio, el alcalde Raúl Romero Chel anunció el inició de la “ley seca”, que entró en vigor ayer jueves, así como la reducción de la movilidad, a partir de las 22:30 horas.

Asimismo, destacó que en adelante las medidas en los filtros sanitarias serán más estrictas.

El primer edil recordó a todos los ciudadanos y visitantes que las medidas ya implementadas en este municipio se mantienen, a fin de prevenir la propagación del Covid-19

Destacó que con la “ley seca” —del 15 de julio hasta 15 de agosto, desde las 10:30 de la noche— se busca reducir la movilidad en todo el Estado, para lo cual se contará con el apoyo de la Policía Estatal.

Únicamente se podrá estar en la calle salvo por emergencia de salud, compra de medicamentos o traslado de algún enfermo a centros de salud, señaló.

Por otro lado, Romero Chel indicó que los comercios deberán ajustar los horarios de sus empleados, bajo los nuevos lineamientos para que lleguen a tiempo a sus lugares de origen y sin contratiempos.

A partir de las 22:30 horas no habrá entradas, ni salidas en la ciudad, ni de los domicilios.

Asimismo, el Ayuntamiento, mediante volantes y difusión en las redes sociales, exhorta a la toda la ciudadanía a evitar llevar a niños, personas de tercera edad y con alguna discapacidad a lugares públicos.

Otra recomendación que realiza la Comuna es que cada vecino aprenda a cuidarse por sí mismo:

“Si el que vende alimentos no se cuida, que compre en otro lado; si el taxista no se protege, que tome otro taxi; si la persona de la tienda no toma precauciones, que vaya a otra tienda; si el peatón no usa cubreboca, mantenga su distancia.

“Si los clientes no se protegen, que no se les atienda y si las personas se aglomeran, alejarse del lugar”.

Clausuran negocio

Anteanoche miércoles elementos de la Policía Municipal procedieron a clausurar la tienda “El Escondido”, ubicada en la calle 59 entre 56 y 54 de la colonia La Ermita, por no respetar el horario de cierre establecido por las autoridades.

Se indicó que, como negocio esencial, su horario de cierre es a las 9 de la noche, sin embargo, se ha reportado que este negocio en varias ocasiones ha cerrado hasta después de las 22 horas o incluso más tarde, violando las indicaciones.

Las autoridades informaron que en vigilancia para constatar que se respeten las medidas establecidas durante la contingencia sanitaria, se encontró que este establecimiento atendía a clientes a las 10 de la noche.

Los propietarios recibieron la notificación al respecto, a quienes se les hizo ver que no están respetando las medidas establecidas y se procedió a la clausura del negocio.— Megamedia