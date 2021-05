Medio maratón para festejar a Valladolid

Sesión solemne en el sitio donde nació la ciudad

VALLADOLID.— Con una misa en la parroquia de San Bernardino de Siena, y una sesión solemne de Cabildo, en el paraje de Choac Ha, ubicado a unos 10 kilómetros del puerto de El Cuyo, comisaría de Tizimín, el Ayuntamiento celebró el 478o. aniversario de la fundación de esta ciudad.

De acuerdo con información obtenida, durante la sesión que se llevó al cabo en la orilla de la carretera que conduce al puerto de El Cuyo, se dio lectura a la efeméride ocurrida en el año de 1543, cuando los españoles tenían su asentamiento en ese lugar, pero de repente azotó una epidemia que comenzó a arrasar con los que ahí vivían.

Fue así cuando decidieron aventurarse por esta región e instalaron su asentamiento a diez kilómetros en lo que ahora es esta ciudad, que poco a poco fueron poblando y que inicialmente le llamaron Zací y luego le cambiaron a Valladolid, nombre que hasta ahora mantiene, por tal motivo desde hace muchos años se realiza una sesión solemne en ese lugar.

Ayer viernes, a las siete de la mañana, tanto regidores como otros funcionarios de la Comuna, participaron en una misa de acción de gracias que se ofició en la parroquia de San Servacio, para luego iniciar el viaje hasta el paraje y llevar al cabo la sesión a las once de la mañana.

Noé Rodríguez Cervera, miembro del comité de atletismo de esta ciudad, comentó que mañana domingo se llevará al cabo un medio maratón de 21 kilómetros, cuya ruta será toda la periferia de la ciudad, para lo cual aseguró que no hay cobro de inscripción porque tampoco se otorgarán premios, solo reconocimientos a los participantes, porque se pretende que sea solo por deporte y salud, además no hay que perder la tradición de organizar una carrera en el marco del aniversario de la ciudad, como se ha hecho por muchos años, a excepción de 2020, que no se pudo por la pandemia.

Explicó que la meta estará frente al Palacio Municipal y se continuará hacia la colonia Militar, para luego bajar de nuevo hacia el centro y continuar hacia Santa Lucía, abarcando toda la avenida que conduce al Hospital General; luego se bajara por la calle 40 para llegar de nuevo al centro y continuar hacia el barrio de Bacalar.

A la altura de la unidad médica del IMSS se dará vuelta para llegar al barrio de Sisal, y luego se tomará la Calzada de los Frailes, para bajar en la calle 41, y justo con el entronque con la calle 42 se dará vuelta y se dirigirá hacia el barrio de San Juan, para luego regresar sobre la 40 y enfilar a la meta que estará frente al Palacio Municipal.

Habrá dos categorías: individual y relevos, los últimos serán equipos de tres personas, cada uno de ellos recorrerá siete kilómetros para luego entregar la estafeta al que continuará. Lo que se trata es que los participantes logren completar el medio maratón.— Juan Antonio Osorio Osorno

DiariodeYucatan