Mejor calidad de vida

El grupo “Vida y salud” logra una reacreditación

TIZIMÍN.— Mujeres de la comisaría Colonia Yucatán consiguieron ayer su reacreditación del grupo de ayuda mutua y enfermedades crónicas “Vida y Salud” por controlar sus enfermedades crónicas, el autocuidado y mejorar su condición de vida.

Para celebrar este logro, las féminas presentaron carteles con mensajes preventivos de enfermedades como la diabetes y la obesidad, la alimentación correcta, el consumo de agua, la importancia de la activación física y tomar conciencia de la cultura alimentaria.

Las actividades se llevaron al cabo en la cancha techada de Colonia Yucatán.

El grupo también presentó un baile y una macro clase de gimnasia en la que participaron las autoridades municipales y de salud.

La regidora Rocío Barrera Puc reconoció el esfuerzo del grupo de ayuda mutua para lograr la reacreditación.

Dijo que el Ayuntamiento de Tizimín le apuesta a la salud y que la ciudadanía tiene las puertas abiertas en el Palacio Municipal.

“Me da mucho gusto estar en Colonia Yucatán y ver cómo este grupo de mujeres está reacreditando, sabemos muy bien que ha pasado un buen tiempo para estar aquí, pero se han esforzado mucho y se reconoce su actitud”, señaló la funcionaria.

“Ustedes se preocupan por su salud, no mucha gente lo hace, ustedes han avanzado y en 10 meses han promovido hábitos saludables”, agregó. La doctora Tania Serralta Sánchez dijo estar orgullosa del proceso de reacreditacion, incluso les dijo que no se acaba pues tienen que buscar la excelencia.

De la jurisdicción Sanitaria No. 2, Ubaldo Noh May, destacó que “acreditar un grupo no es fácil, pues hay que estar convencidos, conscientes y tener fuerza de voluntad para realizar las actividades pero también tener tiempo para realizar actividades físicas y cambiar los estilos de vida y aplicarlo con la familia”.

También recordó que la obesidad, la diabetes, la hipertensión y la presión alta ocupan los primeros lugares a nivel nacional dentro de las causas de muerte.— WENDY UCÁN CHAN