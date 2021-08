Mejora el precio del pulpo

Reportan buenas capturas en seis puertos yucatecos

El kilo del molusco grande sube de $100 a $118 en el cuarto día de la temporada

PROGRESO.— Ayer, cuarto día de la pulpeada, las congeladoras aumentaron el precio del kilo de molusco grande de 100 a $118 y establecieron el precio del octópodo pequeño en $75, según informó José Betancourt Ávila, “Chepa”, permisionario de lanchas pesqueras de Chicxulub Puerto.

Según se averiguó, el precio del kilo de pulpo grande aumentó debido a que hay demanda del molusco en el mercado nacional.

No obstante, el precio del kilo aún no llega a los $120 que en el mercado negro se pagó a pescadores de Celestún que en unas 20 lanchas no respetaron la veda de pulpo, según reportaron hombres de mar progreseños el 13 de julio pasado.

A pesar del alza de $18, el precio del kilo de molusco tampoco supera los $130 que se pagó en la última semana de diciembre de 2020 debido a la escasez del pulpo.

Hasta la fecha, el precio récord del pulpo es de $140 el kilo, alcanzado en 2018.

Ayer, permisionarios y pescadores indicaron que el precio del pulpo podría subir o bajar, de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda.

Por lo pronto, los pescadores reportan que hay buenas capturas ribereñas de molusco en Chicxulub, Progreso, Chelem, Chuburná, Sisal y Celestún.

Según los reportes, traen 80, 100 y hasta 300 kilos por lancha ribereña, cada una con dos alijos.

“Chepa” también dijo ayer que en Chicxulub ya se respira recuperación económica por el buen arranque de la pulpeada, pues genera empleos directos e indirectos.