Mejora la ocupación hotelera

Afectó el cierrede Chichén, pero poco, afirman

VALLADOLID.— Los hoteleros están un poco más contentos que en días pasados, debido a que la ocupación se ha incrementado hasta en un 40%, según algunos de ellos, aunque se sabe que en algunos centros de hospedaje el porcentaje es mayor de lo que reportan, ya que por cuestiones de protegerse no dicen la realidad.

Los hoteleros están satisfechos con el arribo de visitantes, ya que la ocupación se ha incrementado como lo esperaban, incluso en un centro de hospedaje ubicado en la calle 39 con 38 se observó el arribo de un grupo de excursionistas proveniente del centro del país que se quedaron a dormir en esta ciudad para luego continuar su camino hacia las playas de Quintana Roo, según su itinerario de paseo.

Algunos hoteleros consultados manifestaron que al menos este fin de semana tienen un 40% de ocupación, lo cual se puede considerar bueno en comparación con meses pasados, cuando solo se mantuvieron entre un cinco y un diez por ciento, pero ahora todo es diferente.

Uno de ellos comentó que al menos en su caso prefiere mantenerse en un 40% de ocupación cumpliendo con lo dispuesto por las autoridades de salud, pues para él es mejor preocuparse por la salud de los visitantes que del dinero.

Dijo que presume que en las mismas circunstancias está la mayoría de los hoteleros, y que así continuará en los próximos días, lo que les da un indicativo que el turismo está llegando y que varios de ellos saldrían adelante.

El cierre de la zona arqueológica de Chichén Itzá sí les afectó, pero poco, ya que lo que los está ayudando es que hasta el momento no se han cerrado otros centros turísticos, como las playas del oriente del Estado, las de Quintana Roo y los paradores turísticos de la región, pues mucha gente viene buscando el atractivo de los cenotes.

“Es un respiro a la mala situación que han tenido por meses”, según comentó, esperando que sea el principio de una buena temporada y que de ahora en adelante las cosas cambien, ya que el beneficio no solo es para ellos sino también para el sector de restaurantes que también se presume que tienen más gente que antes.

Se cuidan

Por cierto aunque los hoteleros no lo reconocen, se averiguó que en algunos centros de hospedaje la ocupación llegó a un 60%, pero para evitar ser sancionados no lo dicen, se cuidan entre ellos y no motivan que las autoridades de turismo y de salud acuda a verificarlos.

En uno de los hoteles céntricos, ubicado en la calle 39 con 38 se observó la llegada de una gran cantidad de visitantes, que fueron alrededor de 40 pasajeros de un autobús, de modo que al menos la noche del viernes ahí durmieron y luego continuaron su viaje a otros puntos de Quintana Roo.

Alfonso Rivero Flores propietario de un restaurante en el centro de la ciudad, comentó que sus ventas han aumentado en un 80% comparado con los días anteriores, de modo que las vacaciones de Semana Santa es un alivio para la mala situación que han pasado y que ahora se vislumbra una verdadera recuperación económica y ojalá continúe, según indicó el empresario.— Juan Antonio Osorio Osorno

DiariodeYucatan